Итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации представили в докладе Президенту РФ

Андрей Турчак на прошлой неделе в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту РФ предложения по мерам поддержки участников спецоперации. Он также сообщил о последних инициативах, которые рабочая группа направила в правительство страны.

Итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации представил глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в докладе президенту.

«За первые месяцы осени направили в правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесён законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награждённых орденом Святого Георгия», – отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах идёт внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа.

«Он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них. Среди наиболее востребованных мер – бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу», – пояснил глава рабочей группы.

Также Андрей Турчак доложил президенту о новых предложениях, которые расширят поддержку участников спецоперации.

«Среди них – предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется); включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих», – сообщил секретарь генсовета.

Помимо этого, он предложил дать дополнительные возможности для медицинской реабилитации военнослужащих и разрешить проходить её в частных клиниках, включенных в систему ОМС.

«Это разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют», – отметил Андрей Турчак.

«В Мурманской области ведётся постоянная поддержка бойцов и их семей. По инициативе губернатора, секретаря регионального отделения партии Андрея Чибиса, в регионе установлена единовременная выплата для улучшения жилищных условий: в размере 5 млн рублей лицам, которым присвоено звание Героя Российской Федерации за участие в специальной военной операции, осуществляется имущественная поддержка арендаторам областного имущества, земельных участков, находящихся в областной собственности. В рамках гуманитарной акции «Север помогает» наши партийцы поддерживают вынужденных переселенцев, проживающих в пунктах временного размещения, а также плетут сети для военнослужащих, отправляются машины с гуманитарной помощью», – рассказала Эвелина Макарова, руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Фото: https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-v-ocherednom-doklade-rabochej-gruppy-po-svo-predstavil-prezidentu-predlozheniya-po-meram-podderzhki-uchastnikov-specoperacii