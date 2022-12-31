Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» в Мурманской области в 2022 году: коротко в цифрах

Повышение производительности труда – внедрение культуры бережливого производства для оптимизации процессов и получения экономического эффекта на предприятиях.

В нацпроекте участвуют 13 предприятий Мурманской области. Работает Региональный центр компетенций, который в 2022 году сопровождал реализацию проектов по повышению производительности на 6 предприятиях.

Обучено инструментам бережливого производства 268 сотрудников предприятий, сертифицировано 20 инструкторов предприятий.

Предприятиями получен экономический эффект 66 млн рублей. На базе Регионального центра компетенций открыта «Фабрика процессов», на которой обучено 150 работников предприятий.

По вопросам участия в национальном проекте и обучения на Фабрике процессов необходимо обратиться в Региональный центр компетенций по телефону (815 2) 45-10-85 или электронной почте: info@rck51.ru.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, со следующего года планируется расширение границ нацпроекта и открытие доступа к услугам РЦК предприятиям Мурманской области, не попадающим под критерии нацпроекта, в том числе на коммерческой основе.