Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
Эксперты hh.ru проанализировали более 1,2 млн вакансий в СЗФО, включая 39 тысячи предложений в Мурманской области, размещённых на hh.ru с января по декабрь 2025 года. По итогам исследования специалисты подвели итоги рынка труда уходящего года и обозначили ключевые тренды на 2026 год.
Структура спроса в Мурманской области
Первая десятка профессиональных сфер формирует две трети спроса на кадры у работодателей Мурманской области. Лидирует рабочий персонал — на него приходится 29% от общего объёма спроса, или 11,6 тысячи вакансий. Второе место занимает сфера «Продажи и обслуживание» с долей 20% всех предложений. Замыкает тройку лидеров строительство и недвижимость — 18% вакансий.
Среднее значение hh.индекса (соотношения числа резюме к числу вакансий) в 2025 году на рынке труда в целом по региону составило 4,7 резюме на одну вакансию, что соответствует оптимальному уровню конкуренции. В начале года показатель находился на уровне 3,8 резюме на вакансию, а к его завершению вырос до 6,2, что укладывается в нормальную годовую динамику. При этом кадровый дефицит сохранялся в сегментах с массовым наймом — прежде всего в розничной торговле — только 1,5 резюме на вакансию.
По итогам 2025 года наиболее дефицитными профессиями в Мурманской области стали врачи — в среднем 1,1 резюме на одну вакансию. Далее следуют фармацевты-провизоры с показателем 1,2 резюме на вакансию, а также повара и пекари — 1,3 резюме на одну вакансию.
|
Профессия
|
hh.индекс
|
Врач
|
1,1
|
Фармацевт-провизор
|
1,2
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1,3
|
Администратор магазина / торгового зала
|
1,4
|
Директор магазина / директор сети магазинов
|
1,6
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
1,6
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
1,7
|
Электромонтажник
|
1,8
|
Мерчандайзер
|
1,9
|
Слесарь, сантехник
|
2,3
Наиболее востребованными профессиями у работодателей Мурманской области в 2025 году стали продавцы и кассиры — для этой категории региональные компании разместили 3,6 тысячи вакансий. Второе место заняли водители с объёмом спроса почти 2,2 тысячи предложений. На третьей позиции оказались менеджеры по продажам — 1,8 тысячи вакансий.
При этом высокая востребованность не всегда означает максимальный уровень оплаты труда. Так, медианная предлагаемая зарплата продавцов и кассиров по итогам 2025 года составила 62,5 тысячи рублей. Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов выросла у операторов call-центра — на 62%, до 68 тысяч рублей, тогда как у упаковщиков показатель, напротив, снизился на 2%.
|
Профессия
|
Количество вакансий, в тыс.
|
Медианная предлагаемая
зарплата, руб.
|
Динамика медианной предлагаемой
зарплаты за год
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
3602
|
62500
|
+12%
|
Водитель
|
2183
|
186300
|
+16%
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
1784
|
79500
|
+10%
|
Упаковщик, комплектовщик
|
1367
|
76300
|
-2%
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1314
|
72700
|
+26%
|
Курьер
|
1272
|
144200
|
+21%
|
Электромонтажник
|
1272
|
92200
|
+13%
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
1254
|
68000
|
+62%
|
Разнорабочий
|
1183
|
90800
|
+7%
|
Врач
|
968
|
114500
|
+27%
География спроса по России
Топ-20 регионов с наибольшим количеством вакансий, и, как следствие, спросом на персонал, по итогам за 2025 год возглавляют Москва (19%, или более 1,8 млн вакансий), Петербург (8% от всего объёма по стране, или более 753 тысяч вакансий), а также Московская область (7%, или более 710 тысяч вакансий), Краснодарский край (4%, или более 385 тысяч) и Свердловская область (4%, или более 357 тысяч вакансий).
Наибольшая медианная предлагаемая зарплата в данном рейтинге зафиксирована в вакансиях московских работодателей (более 104 тысяч рублей, что на 12% больше, чем годом ранее). Между тем сильнее всего за год в данном рейтинге выросла предлагаемая зарплата в вакансиях работодателей из Саратовской области (+25%).
|
Регион
|
Количество
вакансий за год
|
Медианная предлагаемая
зарплата в вакансиях
|
Динамика зарплаты
в вакансиях за год
|
Москва
|
1,8 млн
|
104 300 ₽
|
+12%
|
Санкт-Петербург
|
753 тыс.
|
86 700 ₽
|
+12%
|
Московская область
|
710 тыс.
|
88 700 ₽
|
+14%
|
Краснодарский край
|
385 тыс.
|
73 600 ₽
|
+14%
|
Свердловская область
|
357 тыс.
|
75 800 ₽
|
+13%
|
Республика Татарстан
|
294 тыс.
|
78 200 ₽
|
+17%
|
Нижегородская область
|
231 тыс.
|
72 400 ₽
|
+15%
|
Новосибирская область
|
227 тыс.
|
77 600 ₽
|
+13%
|
Республика Башкортостан
|
224 тыс.
|
77 600 ₽
|
+15%
|
Ростовская область
|
219 тыс.
|
72 100 ₽
|
+18%
|
Самарская область
|
215 тыс.
|
68 100 ₽
|
+14%
|
Челябинская область
|
204 тыс.
|
69 100 ₽
|
+14%
|
Красноярский край
|
183 тыс.
|
81 100 ₽
|
+9%
|
Пермский край
|
179 тыс.
|
71 100 ₽
|
+19%
|
Воронежская область
|
169 тыс.
|
71 900 ₽
|
+20%
|
Иркутская область
|
142 тыс.
|
78 200 ₽
|
+9%
|
Ленинградская область
|
132 тыс.
|
78 500 ₽
|
+14%
|
Тюменская область
|
128 тыс.
|
73 000 ₽
|
+10%
|
Саратовская область
|
118 тыс.
|
66 300 ₽
|
+25%
|
Алтайский край
|
117 тыс.
|
64 200 ₽
|
+17%
Между тем в рейтинг регионов с наибольшими значениями предлагаемой зарплаты в вакансиях по итогам 2025 года вошли, как и в прошлом году, преимущественно регионы Севера и Дальнего Востока: на первом месте – Магаданская область (более 119 тысяч рублей в медиане), на втором месте – Чукотский АО (118 тысяч рублей), на третьем – ЯНАО (115 тысяч рублей).
|
Регион
|
Медианная предлагаемая
зарплата в вакансиях
|
Динамика зарплаты
в вакансиях за год
|
Магаданская область
|
119 500 ₽
|
+11%
|
Чукотский АО
|
118 600 ₽
|
+2%
|
Ямало-Ненецкий АО
|
115 900 ₽
|
+10%
|
Ненецкий АО
|
105 500 ₽
|
-8%
|
Москва
|
104 300 ₽
|
+12%
|
Республика Саха (Якутия)
|
98 700 ₽
|
+4%
|
Республика Ингушетия
|
98 300 ₽
|
+60%
|
Амурская область
|
96 400 ₽
|
+2%
|
Забайкальский край
|
95 900 ₽
|
0%
|
Камчатский край
|
93 000 ₽
|
+5%
|
Республика Тыва
|
89 400 ₽
|
+30%
|
Сахалинская область
|
88 900 ₽
|
+11%
|
Московская область
|
88 700 ₽
|
+14%
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
86 900 ₽
|
+8%
|
Санкт-Петербург
|
86 700 ₽
|
+12%
|
Приморский край
|
86 400 ₽
|
+9%
|
Еврейская АО
|
85 400 ₽
|
-10%
|
Хабаровский край
|
83 200 ₽
|
+6%
|
Республика Коми
|
81 200 ₽
|
+25%
|
Красноярский край
|
81 100 ₽
|
+9%
Ключевые тренды рынка труда 2025 года
«Уходящий 2025 год открыл новые реалии рынка труда. Мы наблюдали эволюцию спроса и предложения и особенно ярко это проявилось на примере востребованности навыков. Год подтвердил, что ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний.
Это всё подтверждается и большим исследованием hh.ru. Так, в уходящем году абсолютное большинство работодателей (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более 60% работодателей так или иначе фильтруют кандидатов по востребованным для компаний навыкам. Практически половина (48%) считает, что решением этой проблемы станут внедрение корпоративного обучения необходимым навыкам, а также развитие программ менторства. Таким образом, многие работодатели однозначно будут осмысленно подходить к выбору кандидатов по компетенциям, а также искать пути развития необходимых навыков у персонала.
Таким образом, образование очевидно перестает быть единовременным этапом, превратившись в перманентный процесс по изучению нового и отсутствию боязни внедрять новинки в работу. В частности, почти 60% работодателей считают, что кандидаты, владеющие навыками работы с ИИ, эффективнее и оперативнее справляются с рутинными задачами. При этом каждый шестой работодатель отмечает, что такой сотрудник более качественно выполняет свои обязанности. Инвестируя в свои цифровые компетенции сегодня, соискатель создаёт прочный фундамент для успешной и востребованной карьеры завтра.
Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий ещё больше укрепляется. Практические навыки и рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют удивительную устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают настоящий ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.
Текущие изменения рынка труда — это путь к более зрелому и сбалансированному рынку, где ценность труда определяется его реальным вкладом и соответствием запросам времени. Немаловажным изменением стал пересмотр отношения к ценности линейного персонала — борьба с дефицитом рабочих и других специалистов продолжается в том числе через укрепление команд к их большей стабильности», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.
Ожидаемые тренды 2026 года
По результатам масштабного исследования hh.ru, проведенного среди более чем 380 российских работодателей из всех федеральных округов РФ, в приоритетах HR-специалистов на 2026 год произошли значительные сдвиги. На первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Это говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.
Повышение производительности труда в 2026 году будет ключевым трендом для работодателей. В целом, более половины респондентов ожидают его существенного или максимального проявления. Однако среди крупных компаний с численностью более 1000 человек этот тренд находит максимальную поддержку — доля тех, кто будет больше сил вкладывать в повышение производительности труда достигает 74%, что на 20 процентных пунктов выше, чем в микробизнесе (до 100 сотрудников). В разрезе отраслей наибольшую активность в данном вопросе демонстрируют компании сферы добычи и переработки ископаемых, где 74% респондентов прогнозируют значительный вклад в повышение производительности как основную задачу в 2026 году.
Кроме того, развитие бренда работодателя планирует усиливать каждый второй участник опроса. При этом HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда: 59% из них прогнозируют существенные усилия в этой области, что значительно превышает мнение менеджеров непрофильных подразделений (30%). Интересно, что компании среднего размера (101-500 человек) проявляют большую активность, чем малый и крупный бизнес, а среди отраслей лидерами по этому тренду выступают гостинично-ресторанный бизнес и легкая промышленность.
Цифровизация HR-процессов также вошла в список важных направлений для работодателей: каждый третий представитель крупного бизнеса прогнозирует существенное развитие этого направления, в то время как в малом бизнесе такую динамику видит лишь 19% респондентов. Отраслевым драйвером здесь выступают IT-компании, где 35% ожидают серьезного прогресса.
Управление разновозрастными командами станет также актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков в 2026 году. Почти половина всех опрошенных ожидает, что этот тренд проявится, причём в строительной сфере и тяжёлой промышленности его значимость оценивают выше, чем в IT-секторе.