Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 12:00

Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали более 1,2 млн вакансий в СЗФО, включая 39 тысячи предложений в Мурманской области, размещённых на hh.ru с января по декабрь 2025 года. По итогам исследования специалисты подвели итоги рынка труда уходящего года и обозначили ключевые тренды на 2026 год.

Структура спроса в Мурманской области

Первая десятка профессиональных сфер формирует две трети спроса на кадры у работодателей Мурманской области. Лидирует рабочий персонал — на него приходится 29% от общего объёма спроса, или 11,6 тысячи вакансий. Второе место занимает сфера «Продажи и обслуживание» с долей 20% всех предложений. Замыкает тройку лидеров строительство и недвижимость — 18% вакансий.

Среднее значение hh.индекса (соотношения числа резюме к числу вакансий) в 2025 году на рынке труда в целом по региону составило 4,7 резюме на одну вакансию, что соответствует оптимальному уровню конкуренции. В начале года показатель находился на уровне 3,8 резюме на вакансию, а к его завершению вырос до 6,2, что укладывается в нормальную годовую динамику. При этом кадровый дефицит сохранялся в сегментах с массовым наймом — прежде всего в розничной торговле — только 1,5 резюме на вакансию.

По итогам 2025 года наиболее дефицитными профессиями в Мурманской области стали врачи — в среднем 1,1 резюме на одну вакансию. Далее следуют фармацевты-провизоры с показателем 1,2 резюме на вакансию, а также повара и пекари — 1,3 резюме на одну вакансию.

 

Профессия

hh.индекс

Врач  

1,1

Фармацевт-провизор 

1,2

Повар, пекарь, кондитер 

1,3

Администратор магазина / торгового зала 

1,4

Директор магазина / директор сети магазинов 

1,6

Продавец-консультант, продавец-кассир 

1,6

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 

1,7

Электромонтажник 

1,8

Мерчандайзер 

1,9

Слесарь, сантехник 

2,3

 

Наиболее востребованными профессиями у работодателей Мурманской области в 2025 году стали продавцы и кассиры — для этой категории региональные компании разместили 3,6 тысячи вакансий. Второе место заняли водители с объёмом спроса почти 2,2 тысячи предложений. На третьей позиции оказались менеджеры по продажам — 1,8 тысячи вакансий.

При этом высокая востребованность не всегда означает максимальный уровень оплаты труда. Так, медианная предлагаемая зарплата продавцов и кассиров по итогам 2025 года составила 62,5 тысячи рублей. Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов выросла у операторов call-центра — на 62%, до 68 тысяч рублей, тогда как у упаковщиков показатель, напротив, снизился на 2%.

 

Профессия

Количество вакансий, в тыс.

Медианная предлагаемая

зарплата, руб.

Динамика медианной предлагаемой

зарплаты за год

Продавец-консультант, продавец-кассир

3602

62500

+12%

Водитель

2183

186300

+16%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

1784

79500

+10%

Упаковщик, комплектовщик

1367

76300

-2%

Повар, пекарь, кондитер

1314

72700

+26%

Курьер

1272

144200

+21%

Электромонтажник

1272

92200

+13%

Оператор call-центра, специалист контактного центра

1254

68000

+62%

Разнорабочий

1183

90800

+7%

Врач

968

114500

+27%

 

География спроса по России

Топ-20 регионов с наибольшим количеством вакансий, и, как следствие, спросом на персонал, по итогам за 2025 год возглавляют Москва (19%, или более 1,8 млн вакансий), Петербург (8% от всего объёма по стране, или более 753 тысяч вакансий), а также Московская область (7%, или более 710 тысяч вакансий), Краснодарский край (4%, или более 385 тысяч) и Свердловская область (4%, или более 357 тысяч вакансий). 

Наибольшая медианная предлагаемая зарплата в данном рейтинге зафиксирована в вакансиях московских работодателей (более 104 тысяч рублей, что на 12% больше, чем годом ранее). Между тем сильнее всего за год в данном рейтинге выросла предлагаемая зарплата в вакансиях работодателей из Саратовской области (+25%). 

 

Регион

Количество

вакансий за год

Медианная предлагаемая

зарплата в вакансиях

Динамика зарплаты

в вакансиях за год

Москва

1,8 млн

104 300 ₽

+12%

Санкт-Петербург

753 тыс.

86 700 ₽

+12%

Московская область

710 тыс.

88 700 ₽

+14%

Краснодарский край

385 тыс.

73 600 ₽

+14%

Свердловская область

357 тыс.

75 800 ₽

+13%

Республика Татарстан

294 тыс.

78 200 ₽

+17%

Нижегородская область

231 тыс.

72 400 ₽

+15%

Новосибирская область

227 тыс.

77 600 ₽

+13%

Республика Башкортостан

224 тыс.

77 600 ₽

+15%

Ростовская область

219 тыс.

72 100 ₽

+18%

Самарская область

215 тыс.

68 100 ₽

+14%

Челябинская область

204 тыс.

69 100 ₽

+14%

Красноярский край

183 тыс.

81 100 ₽

+9%

Пермский край

179 тыс.

71 100 ₽

+19%

Воронежская область

169 тыс.

71 900 ₽

+20%

Иркутская область

142 тыс.

78 200 ₽

+9%

Ленинградская область

132 тыс.

78 500 ₽

+14%

Тюменская область

128 тыс.

73 000 ₽

+10%

Саратовская область

118 тыс.

66 300 ₽

+25%

Алтайский край

117 тыс.

64 200 ₽

+17%

 

Между тем в рейтинг регионов с наибольшими значениями предлагаемой зарплаты в вакансиях по итогам 2025 года вошли, как и в прошлом году, преимущественно регионы Севера и Дальнего Востока: на первом месте – Магаданская область (более 119 тысяч рублей в медиане), на втором месте – Чукотский АО (118 тысяч рублей), на третьем – ЯНАО (115 тысяч рублей). 

 

Регион

Медианная предлагаемая

зарплата в вакансиях

Динамика зарплаты

в вакансиях за год

Магаданская область

119 500 ₽

+11%

Чукотский АО

118 600 ₽

+2%

Ямало-Ненецкий АО

115 900 ₽

+10%

Ненецкий АО

105 500 ₽

-8%

Москва

104 300 ₽

+12%

Республика Саха (Якутия)

98 700 ₽

+4%

Республика Ингушетия

98 300 ₽

+60%

Амурская область

96 400 ₽

+2%

Забайкальский край

95 900 ₽

0%

Камчатский край

93 000 ₽

+5%

Республика Тыва

89 400 ₽

+30%

Сахалинская область

88 900 ₽

+11%

Московская область

88 700 ₽

+14%

Ханты-Мансийский АО - Югра

86 900 ₽

+8%

Санкт-Петербург

86 700 ₽

+12%

Приморский край

86 400 ₽

+9%

Еврейская АО

85 400 ₽

-10%

Хабаровский край

83 200 ₽

+6%

Республика Коми

81 200 ₽

+25%

Красноярский край

81 100 ₽

+9%

 

Ключевые тренды рынка труда 2025 года

«Уходящий 2025 год открыл новые реалии рынка труда. Мы наблюдали эволюцию спроса и предложения и особенно ярко это проявилось на примере востребованности навыков. Год подтвердил, что ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний. 

Это всё подтверждается и большим исследованием hh.ru. Так, в уходящем году абсолютное большинство работодателей (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более 60% работодателей так или иначе фильтруют кандидатов по востребованным для компаний навыкам. Практически половина (48%) считает, что решением этой проблемы станут внедрение корпоративного обучения необходимым навыкам, а также развитие программ менторства. Таким образом, многие работодатели однозначно будут осмысленно подходить к выбору кандидатов по компетенциям, а также искать пути развития необходимых навыков у персонала.  

Таким образом, образование очевидно перестает быть единовременным этапом, превратившись в перманентный процесс по изучению нового и отсутствию боязни внедрять новинки в работу. В частности, почти 60% работодателей считают, что кандидаты, владеющие навыками работы с ИИ, эффективнее и оперативнее справляются с рутинными задачами. При этом каждый шестой работодатель отмечает, что такой сотрудник более качественно выполняет свои обязанности. Инвестируя в свои цифровые компетенции сегодня, соискатель создаёт прочный фундамент для успешной и востребованной карьеры завтра.

Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий ещё больше укрепляется. Практические навыки и рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют удивительную устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают настоящий ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.

Текущие изменения рынка труда — это путь к более зрелому и сбалансированному рынку, где ценность труда определяется его реальным вкладом и соответствием запросам времени. Немаловажным изменением стал пересмотр отношения к ценности линейного персонала — борьба с дефицитом рабочих и других специалистов продолжается в том числе через укрепление команд к их большей стабильности», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.  

Ожидаемые тренды 2026 года 

По результатам масштабного исследования hh.ru, проведенного среди более чем 380 российских работодателей из всех федеральных округов РФ, в приоритетах HR-специалистов на 2026 год произошли значительные сдвиги.  На первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Это говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Повышение производительности труда в 2026 году будет ключевым трендом для работодателей. В целом, более половины респондентов ожидают его существенного или максимального проявления. Однако среди крупных компаний с численностью более 1000 человек этот тренд находит максимальную поддержку — доля тех, кто будет больше сил вкладывать в повышение производительности труда достигает 74%, что на 20 процентных пунктов выше, чем в микробизнесе (до 100 сотрудников). В разрезе отраслей наибольшую активность в данном вопросе демонстрируют компании сферы добычи и переработки ископаемых, где 74% респондентов прогнозируют значительный вклад в повышение производительности как основную задачу в 2026 году.

Кроме того, развитие бренда работодателя планирует усиливать каждый второй участник опроса. При этом HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда: 59% из них прогнозируют существенные усилия в этой области, что значительно превышает мнение менеджеров непрофильных подразделений (30%). Интересно, что компании среднего размера (101-500 человек) проявляют большую активность, чем малый и крупный бизнес, а среди отраслей лидерами по этому тренду выступают гостинично-ресторанный бизнес и легкая промышленность.

Цифровизация HR-процессов также вошла в список важных направлений для работодателей: каждый третий представитель крупного бизнеса прогнозирует существенное развитие этого направления, в то время как в малом бизнесе такую динамику видит лишь 19% респондентов. Отраслевым драйвером здесь выступают IT-компании, где 35% ожидают серьезного прогресса.

Управление разновозрастными командами станет также актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков в 2026 году. Почти половина всех опрошенных ожидает, что этот тренд проявится, причём в строительной сфере и тяжёлой промышленности его значимость оценивают выше, чем в IT-секторе. 

 

 

