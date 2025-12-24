Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали более 1,2 млн вакансий в СЗФО, включая 39 тысячи предложений в Мурманской области, размещённых на hh.ru с января по декабрь 2025 года. По итогам исследования специалисты подвели итоги рынка труда уходящего года и обозначили ключевые тренды на 2026 год.

Структура спроса в Мурманской области

Первая десятка профессиональных сфер формирует две трети спроса на кадры у работодателей Мурманской области. Лидирует рабочий персонал — на него приходится 29% от общего объёма спроса, или 11,6 тысячи вакансий. Второе место занимает сфера «Продажи и обслуживание» с долей 20% всех предложений. Замыкает тройку лидеров строительство и недвижимость — 18% вакансий.

Среднее значение hh.индекса (соотношения числа резюме к числу вакансий) в 2025 году на рынке труда в целом по региону составило 4,7 резюме на одну вакансию, что соответствует оптимальному уровню конкуренции. В начале года показатель находился на уровне 3,8 резюме на вакансию, а к его завершению вырос до 6,2, что укладывается в нормальную годовую динамику. При этом кадровый дефицит сохранялся в сегментах с массовым наймом — прежде всего в розничной торговле — только 1,5 резюме на вакансию.

По итогам 2025 года наиболее дефицитными профессиями в Мурманской области стали врачи — в среднем 1,1 резюме на одну вакансию. Далее следуют фармацевты-провизоры с показателем 1,2 резюме на вакансию, а также повара и пекари — 1,3 резюме на одну вакансию.

Профессия hh.индекс Врач 1,1 Фармацевт-провизор 1,2 Повар, пекарь, кондитер 1,3 Администратор магазина / торгового зала 1,4 Директор магазина / директор сети магазинов 1,6 Продавец-консультант, продавец-кассир 1,6 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 1,7 Электромонтажник 1,8 Мерчандайзер 1,9 Слесарь, сантехник 2,3

Наиболее востребованными профессиями у работодателей Мурманской области в 2025 году стали продавцы и кассиры — для этой категории региональные компании разместили 3,6 тысячи вакансий. Второе место заняли водители с объёмом спроса почти 2,2 тысячи предложений. На третьей позиции оказались менеджеры по продажам — 1,8 тысячи вакансий.

При этом высокая востребованность не всегда означает максимальный уровень оплаты труда. Так, медианная предлагаемая зарплата продавцов и кассиров по итогам 2025 года составила 62,5 тысячи рублей. Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов выросла у операторов call-центра — на 62%, до 68 тысяч рублей, тогда как у упаковщиков показатель, напротив, снизился на 2%.

Профессия Количество вакансий, в тыс. Медианная предлагаемая зарплата, руб. Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год Продавец-консультант, продавец-кассир 3602 62500 +12% Водитель 2183 186300 +16% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 1784 79500 +10% Упаковщик, комплектовщик 1367 76300 -2% Повар, пекарь, кондитер 1314 72700 +26% Курьер 1272 144200 +21% Электромонтажник 1272 92200 +13% Оператор call-центра, специалист контактного центра 1254 68000 +62% Разнорабочий 1183 90800 +7% Врач 968 114500 +27%

География спроса по России

Топ-20 регионов с наибольшим количеством вакансий, и, как следствие, спросом на персонал, по итогам за 2025 год возглавляют Москва (19%, или более 1,8 млн вакансий), Петербург (8% от всего объёма по стране, или более 753 тысяч вакансий), а также Московская область (7%, или более 710 тысяч вакансий), Краснодарский край (4%, или более 385 тысяч) и Свердловская область (4%, или более 357 тысяч вакансий).

Наибольшая медианная предлагаемая зарплата в данном рейтинге зафиксирована в вакансиях московских работодателей (более 104 тысяч рублей, что на 12% больше, чем годом ранее). Между тем сильнее всего за год в данном рейтинге выросла предлагаемая зарплата в вакансиях работодателей из Саратовской области (+25%).

Регион Количество вакансий за год Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях Динамика зарплаты в вакансиях за год Москва 1,8 млн 104 300 ₽ +12% Санкт-Петербург 753 тыс. 86 700 ₽ +12% Московская область 710 тыс. 88 700 ₽ +14% Краснодарский край 385 тыс. 73 600 ₽ +14% Свердловская область 357 тыс. 75 800 ₽ +13% Республика Татарстан 294 тыс. 78 200 ₽ +17% Нижегородская область 231 тыс. 72 400 ₽ +15% Новосибирская область 227 тыс. 77 600 ₽ +13% Республика Башкортостан 224 тыс. 77 600 ₽ +15% Ростовская область 219 тыс. 72 100 ₽ +18% Самарская область 215 тыс. 68 100 ₽ +14% Челябинская область 204 тыс. 69 100 ₽ +14% Красноярский край 183 тыс. 81 100 ₽ +9% Пермский край 179 тыс. 71 100 ₽ +19% Воронежская область 169 тыс. 71 900 ₽ +20% Иркутская область 142 тыс. 78 200 ₽ +9% Ленинградская область 132 тыс. 78 500 ₽ +14% Тюменская область 128 тыс. 73 000 ₽ +10% Саратовская область 118 тыс. 66 300 ₽ +25% Алтайский край 117 тыс. 64 200 ₽ +17%

Между тем в рейтинг регионов с наибольшими значениями предлагаемой зарплаты в вакансиях по итогам 2025 года вошли, как и в прошлом году, преимущественно регионы Севера и Дальнего Востока: на первом месте – Магаданская область (более 119 тысяч рублей в медиане), на втором месте – Чукотский АО (118 тысяч рублей), на третьем – ЯНАО (115 тысяч рублей).

Регион Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях Динамика зарплаты в вакансиях за год Магаданская область 119 500 ₽ +11% Чукотский АО 118 600 ₽ +2% Ямало-Ненецкий АО 115 900 ₽ +10% Ненецкий АО 105 500 ₽ -8% Москва 104 300 ₽ +12% Республика Саха (Якутия) 98 700 ₽ +4% Республика Ингушетия 98 300 ₽ +60% Амурская область 96 400 ₽ +2% Забайкальский край 95 900 ₽ 0% Камчатский край 93 000 ₽ +5% Республика Тыва 89 400 ₽ +30% Сахалинская область 88 900 ₽ +11% Московская область 88 700 ₽ +14% Ханты-Мансийский АО - Югра 86 900 ₽ +8% Санкт-Петербург 86 700 ₽ +12% Приморский край 86 400 ₽ +9% Еврейская АО 85 400 ₽ -10% Хабаровский край 83 200 ₽ +6% Республика Коми 81 200 ₽ +25% Красноярский край 81 100 ₽ +9%

Ключевые тренды рынка труда 2025 года

«Уходящий 2025 год открыл новые реалии рынка труда. Мы наблюдали эволюцию спроса и предложения и особенно ярко это проявилось на примере востребованности навыков. Год подтвердил, что ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний.

Это всё подтверждается и большим исследованием hh.ru. Так, в уходящем году абсолютное большинство работодателей (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более 60% работодателей так или иначе фильтруют кандидатов по востребованным для компаний навыкам. Практически половина (48%) считает, что решением этой проблемы станут внедрение корпоративного обучения необходимым навыкам, а также развитие программ менторства. Таким образом, многие работодатели однозначно будут осмысленно подходить к выбору кандидатов по компетенциям, а также искать пути развития необходимых навыков у персонала.

Таким образом, образование очевидно перестает быть единовременным этапом, превратившись в перманентный процесс по изучению нового и отсутствию боязни внедрять новинки в работу. В частности, почти 60% работодателей считают, что кандидаты, владеющие навыками работы с ИИ, эффективнее и оперативнее справляются с рутинными задачами. При этом каждый шестой работодатель отмечает, что такой сотрудник более качественно выполняет свои обязанности. Инвестируя в свои цифровые компетенции сегодня, соискатель создаёт прочный фундамент для успешной и востребованной карьеры завтра.

Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий ещё больше укрепляется. Практические навыки и рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют удивительную устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают настоящий ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.

Текущие изменения рынка труда — это путь к более зрелому и сбалансированному рынку, где ценность труда определяется его реальным вкладом и соответствием запросам времени. Немаловажным изменением стал пересмотр отношения к ценности линейного персонала — борьба с дефицитом рабочих и других специалистов продолжается в том числе через укрепление команд к их большей стабильности», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Ожидаемые тренды 2026 года

По результатам масштабного исследования hh.ru, проведенного среди более чем 380 российских работодателей из всех федеральных округов РФ, в приоритетах HR-специалистов на 2026 год произошли значительные сдвиги. На первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Это говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Повышение производительности труда в 2026 году будет ключевым трендом для работодателей. В целом, более половины респондентов ожидают его существенного или максимального проявления. Однако среди крупных компаний с численностью более 1000 человек этот тренд находит максимальную поддержку — доля тех, кто будет больше сил вкладывать в повышение производительности труда достигает 74%, что на 20 процентных пунктов выше, чем в микробизнесе (до 100 сотрудников). В разрезе отраслей наибольшую активность в данном вопросе демонстрируют компании сферы добычи и переработки ископаемых, где 74% респондентов прогнозируют значительный вклад в повышение производительности как основную задачу в 2026 году.

Кроме того, развитие бренда работодателя планирует усиливать каждый второй участник опроса. При этом HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда: 59% из них прогнозируют существенные усилия в этой области, что значительно превышает мнение менеджеров непрофильных подразделений (30%). Интересно, что компании среднего размера (101-500 человек) проявляют большую активность, чем малый и крупный бизнес, а среди отраслей лидерами по этому тренду выступают гостинично-ресторанный бизнес и легкая промышленность.

Цифровизация HR-процессов также вошла в список важных направлений для работодателей: каждый третий представитель крупного бизнеса прогнозирует существенное развитие этого направления, в то время как в малом бизнесе такую динамику видит лишь 19% респондентов. Отраслевым драйвером здесь выступают IT-компании, где 35% ожидают серьезного прогресса.

Управление разновозрастными командами станет также актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков в 2026 году. Почти половина всех опрошенных ожидает, что этот тренд проявится, причём в строительной сфере и тяжёлой промышленности его значимость оценивают выше, чем в IT-секторе.