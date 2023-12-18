В Мурманской области наблюдается оживление инвестиционной активностиНаперекор времени: перуанские археологи обнаружили пять мумий возрастом 1000 лет, а на гавайском острове Кауаи построили удивительный храм, опираясь на методы строительства, которым тысячи лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 12:00

Итоги рынка труда Мурманской области за одиннадцать месяцев 2023 года

Год к году спрос на новых работников у мурманского бизнеса вырос на 39%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 37%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 46 тысяч рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали более 5 тысяч работников.

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за одиннадцать месяцев 2023 года и выяснили, специалисты каких профессий оказались самыми востребованными, кому было сложнее и проще всего искать работу в регионе, а также как изменились зарплаты.

Работодательский спрос

Год к году спрос на новых работников у мурманского бизнеса вырос на 39%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 37%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 46 тысяч рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали более 5 тысяч  работников.

В общем на протяжение почти всего 2023 года компании активно ищут и нанимали персонал, наивысший спрос держался в октябре (+45% новых вакансий по сравнению с 2022 годом), а также в мае и июне.

Востребованные профессии

Самыми популярными у работодателей, судя по числу вакансий, в Мурманской области в 2023 году стали продавцы-консультанты (на них приходится сразу 12% вакансий от всего объёма), водители (6%), менеджеры по продажам, повара, и операторы call-центра, и врачи (3%), разнорабочие, электромонтажники, слесари и бухгалтеры (2%).

Соискательская активность

С начала года мурманчане достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили более 48 тысяч новых резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда в регионе выходило порядка 12 тыс. соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.

«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Судя по числу активных резюме, больше всего мурманчан в 2023 году интересовала работа в ретейле (в качестве продавцов и кассиров) – в этом сфере хотели работать почти 3000 соискателей. Также местные соискатели часто искали работу в качестве клиентских менеджеров (более 2700 кандидатов), администраторов, водителей, сервисных инженеров (более 900 резюме от соискателей), офис-менеджеров (более 800 резюме), а также менеджеров по работе с партнерами и специалистов по кадрам (более 800 резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии кладовщика, юриста, менеджера по закупкам, упаковщика, машиниста, продавца-консультанта, оператора call-центра, охранника и программиста.

Конкуренция

В целом уровень конкуренции в Мурманской области на данный момент достиг 2,5 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците соискателей на рынке труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Мурманской области упала на 2 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.

В 2023 году проще всего из-за высокого спроса, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Мурманской области соискателям в сфере розничной торговли, в автобизнесе, медицине, в продажах, а также рабочему персоналу. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере стратегии (до 26 человек на место), искусства (более 24 человек), специалисты по маркетингу и PR, а также топ-менеджеры, айтишники и специалист по персоналу (наглядно на диаграмме).

Зарплаты

За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях мурманского бизнеса выросли с 45060 до 54620 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере транспорта и логистики (с 54540 до 76207 рублей), в сфере автобизнеса (с 62489 до 82715 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для домашнего персонала (с 44578 до 62960 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода работников и компании из сферы медицины (43124 до 55 379 руб.), у рабочего персонала доходы выросли с 54064 до 68190 рублей. Меньше всего с начала года компании прибавили денег в сфере безопасности (прибавка на 2473 до 51667 руб.) и закупок (рост лишь на 498 до 53110 рублей).

Динамика предлагаемых зарплат в Мурманской области в 2023 году, в руб.,

Професфера

Январь 2023

Ноябрь 2023

Разница

Автомобильный бизнес

62489

82715

20226

Административный персонал

39442

50591

11149

Безопасность

49203

51677

2473

Высший и средний менеджмент

116562

78914

-37649

Добыча сырья

69722

75000

5278

Домашний, обслуживающий персонал

44578

62960

18381

Закупки

52611

53110

498

Информационные технологии

49758

49066

-693

Медицина, фармацевтика

43124

55379

12255

Наука, образование

36502

41218

4716

Продажи, обслуживание клиентов

40285

49957

9673

Производство, сервисное обслуживание

57464

65276

7813

Рабочий персонал

54064

68190

14126

Розничная торговля

39696

50106

10410

Сельское хозяйство

61099

74906

13807

Строительство, недвижимость

57945

64729

6784

Транспорт, логистика, перевозки

54540

76207

21666

Туризм, гостиницы, рестораны

34500

45614

11114

Управление персоналом, тренинги

39153

56549

17395

Финансы, бухгалтерия

42779

50478

7699

 

Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 50000, теперь не менее 60000. Таким образом, зарплатный разрыв в регионе сейчас не менее 10000 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у топ-менеджеров, работников сфер добычи сырья, сельского хозяйства, стратегии и инвестиций: соискатели на управленческие должности хотят прибавку в 20 000 рублей. Увеличили запросы и работники транспортной сферы, строители (+15000 рублей), рабочие (+10000 рублей) и производственники (+14300).

Динамика ожидаемых зарплат в Мурманской области в 2023 году, в руб.,

Професфера

Январь 2023

Ноябрь 2023

Разница

Автомобильный бизнес

69677

79665

9988

Административный персонал

44146

50000

5854

Безопасность

59606

58972

-634

Высший и средний менеджмент

100000

120000

20000

Добыча сырья

80000

100000

20000

Домашний, обслуживающий персонал

45000

50000

5000

Закупки

70000

73618

3618

Информационные технологии

66160

76720

10559

Искусство, развлечения, массмедиа

40545

50000

9455

Маркетинг, реклама, PR

50000

50000

0

Медицина, фармацевтика

54167

57515

3348

Наука, образование

50000

50000

0

Продажи, обслуживание клиентов

49420

50000

580

Производство, сервисное обслуживание

80000

94331

14331

Рабочий персонал

70000

80000

10000

Розничная торговля

40000

44316

4316

Сельское хозяйство

80000

100000

20000

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

50000

48779

-1221

Стратегия, инвестиции, консалтинг

100000

120000

20000

Строительство, недвижимость

80000

95558

15558

Транспорт, логистика, перевозки

60000

75852

15852

Туризм, гостиницы, рестораны

46407

50000

3593

Управление персоналом, тренинги

59465

69287

9822

Финансы, бухгалтерия

58772

60000

1228

Юристы

61893

70163

8270

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги рынка труда Мурманской области за одиннадцать месяцев 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Происхождение: пять элементов человеческой цивилизации». Документальный фильм, серия 1 (6+)
-PRO Деньги (16+)Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС уже третий год подряд входит в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика