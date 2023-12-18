Итоги рынка труда Мурманской области за одиннадцать месяцев 2023 года

Год к году спрос на новых работников у мурманского бизнеса вырос на 39%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 37%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 46 тысяч рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали более 5 тысяч работников.

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за одиннадцать месяцев 2023 года и выяснили, специалисты каких профессий оказались самыми востребованными, кому было сложнее и проще всего искать работу в регионе, а также как изменились зарплаты.

Работодательский спрос

Год к году спрос на новых работников у мурманского бизнеса вырос на 39%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 37%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 46 тысяч рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали более 5 тысяч работников.

В общем на протяжение почти всего 2023 года компании активно ищут и нанимали персонал, наивысший спрос держался в октябре (+45% новых вакансий по сравнению с 2022 годом), а также в мае и июне.

Востребованные профессии

Самыми популярными у работодателей, судя по числу вакансий, в Мурманской области в 2023 году стали продавцы-консультанты (на них приходится сразу 12% вакансий от всего объёма), водители (6%), менеджеры по продажам, повара, и операторы call-центра, и врачи (3%), разнорабочие, электромонтажники, слесари и бухгалтеры (2%).

Соискательская активность

С начала года мурманчане достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили более 48 тысяч новых резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда в регионе выходило порядка 12 тыс. соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.

«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Судя по числу активных резюме, больше всего мурманчан в 2023 году интересовала работа в ретейле (в качестве продавцов и кассиров) – в этом сфере хотели работать почти 3000 соискателей. Также местные соискатели часто искали работу в качестве клиентских менеджеров (более 2700 кандидатов), администраторов, водителей, сервисных инженеров (более 900 резюме от соискателей), офис-менеджеров (более 800 резюме), а также менеджеров по работе с партнерами и специалистов по кадрам (более 800 резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии кладовщика, юриста, менеджера по закупкам, упаковщика, машиниста, продавца-консультанта, оператора call-центра, охранника и программиста.

Конкуренция

В целом уровень конкуренции в Мурманской области на данный момент достиг 2,5 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците соискателей на рынке труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Мурманской области упала на 2 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.

В 2023 году проще всего из-за высокого спроса, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Мурманской области соискателям в сфере розничной торговли, в автобизнесе, медицине, в продажах, а также рабочему персоналу. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере стратегии (до 26 человек на место), искусства (более 24 человек), специалисты по маркетингу и PR, а также топ-менеджеры, айтишники и специалист по персоналу (наглядно на диаграмме).

Зарплаты

За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях мурманского бизнеса выросли с 45060 до 54620 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере транспорта и логистики (с 54540 до 76207 рублей), в сфере автобизнеса (с 62489 до 82715 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для домашнего персонала (с 44578 до 62960 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода работников и компании из сферы медицины (43124 до 55 379 руб.), у рабочего персонала доходы выросли с 54064 до 68190 рублей. Меньше всего с начала года компании прибавили денег в сфере безопасности (прибавка на 2473 до 51667 руб.) и закупок (рост лишь на 498 до 53110 рублей).

Динамика предлагаемых зарплат в Мурманской области в 2023 году, в руб.,

Професфера Январь 2023 Ноябрь 2023 Разница Автомобильный бизнес 62489 82715 20226 Административный персонал 39442 50591 11149 Безопасность 49203 51677 2473 Высший и средний менеджмент 116562 78914 -37649 Добыча сырья 69722 75000 5278 Домашний, обслуживающий персонал 44578 62960 18381 Закупки 52611 53110 498 Информационные технологии 49758 49066 -693 Медицина, фармацевтика 43124 55379 12255 Наука, образование 36502 41218 4716 Продажи, обслуживание клиентов 40285 49957 9673 Производство, сервисное обслуживание 57464 65276 7813 Рабочий персонал 54064 68190 14126 Розничная торговля 39696 50106 10410 Сельское хозяйство 61099 74906 13807 Строительство, недвижимость 57945 64729 6784 Транспорт, логистика, перевозки 54540 76207 21666 Туризм, гостиницы, рестораны 34500 45614 11114 Управление персоналом, тренинги 39153 56549 17395 Финансы, бухгалтерия 42779 50478 7699

Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 50000, теперь не менее 60000. Таким образом, зарплатный разрыв в регионе сейчас не менее 10000 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у топ-менеджеров, работников сфер добычи сырья, сельского хозяйства, стратегии и инвестиций: соискатели на управленческие должности хотят прибавку в 20 000 рублей. Увеличили запросы и работники транспортной сферы, строители (+15000 рублей), рабочие (+10000 рублей) и производственники (+14300).

Динамика ожидаемых зарплат в Мурманской области в 2023 году, в руб.,