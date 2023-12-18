Итоги рынка труда Мурманской области за одиннадцать месяцев 2023 года
Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за одиннадцать месяцев 2023 года и выяснили, специалисты каких профессий оказались самыми востребованными, кому было сложнее и проще всего искать работу в регионе, а также как изменились зарплаты.
Работодательский спрос
Год к году спрос на новых работников у мурманского бизнеса вырос на 39%. Если же сравнивать с началом этого года, то потребность в людях у компаний под конец 2023 выросла на 37%. В целом за одиннадцать месяцев местному бизнесу потребовалось более 46 тысяч рабочих рук, а в среднем каждый месяц компании искали более 5 тысяч работников.
В общем на протяжение почти всего 2023 года компании активно ищут и нанимали персонал, наивысший спрос держался в октябре (+45% новых вакансий по сравнению с 2022 годом), а также в мае и июне.
Востребованные профессии
Самыми популярными у работодателей, судя по числу вакансий, в Мурманской области в 2023 году стали продавцы-консультанты (на них приходится сразу 12% вакансий от всего объёма), водители (6%), менеджеры по продажам, повара, и операторы call-центра, и врачи (3%), разнорабочие, электромонтажники, слесари и бухгалтеры (2%).
Соискательская активность
С начала года мурманчане достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили более 48 тысяч новых резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда в регионе выходило порядка 12 тыс. соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.
«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Судя по числу активных резюме, больше всего мурманчан в 2023 году интересовала работа в ретейле (в качестве продавцов и кассиров) – в этом сфере хотели работать почти 3000 соискателей. Также местные соискатели часто искали работу в качестве клиентских менеджеров (более 2700 кандидатов), администраторов, водителей, сервисных инженеров (более 900 резюме от соискателей), офис-менеджеров (более 800 резюме), а также менеджеров по работе с партнерами и специалистов по кадрам (более 800 резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии кладовщика, юриста, менеджера по закупкам, упаковщика, машиниста, продавца-консультанта, оператора call-центра, охранника и программиста.
Конкуренция
В целом уровень конкуренции в Мурманской области на данный момент достиг 2,5 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците соискателей на рынке труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Мурманской области упала на 2 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.
В 2023 году проще всего из-за высокого спроса, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Мурманской области соискателям в сфере розничной торговли, в автобизнесе, медицине, в продажах, а также рабочему персоналу. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере стратегии (до 26 человек на место), искусства (более 24 человек), специалисты по маркетингу и PR, а также топ-менеджеры, айтишники и специалист по персоналу (наглядно на диаграмме).
Зарплаты
За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях мурманского бизнеса выросли с 45060 до 54620 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере транспорта и логистики (с 54540 до 76207 рублей), в сфере автобизнеса (с 62489 до 82715 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для домашнего персонала (с 44578 до 62960 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода работников и компании из сферы медицины (43124 до 55 379 руб.), у рабочего персонала доходы выросли с 54064 до 68190 рублей. Меньше всего с начала года компании прибавили денег в сфере безопасности (прибавка на 2473 до 51667 руб.) и закупок (рост лишь на 498 до 53110 рублей).
Динамика предлагаемых зарплат в Мурманской области в 2023 году, в руб.,
|
Професфера
|
Январь 2023
|
Ноябрь 2023
|
Разница
|
Автомобильный бизнес
|
62489
|
82715
|
20226
|
Административный персонал
|
39442
|
50591
|
11149
|
Безопасность
|
49203
|
51677
|
2473
|
Высший и средний менеджмент
|
116562
|
78914
|
-37649
|
Добыча сырья
|
69722
|
75000
|
5278
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
44578
|
62960
|
18381
|
Закупки
|
52611
|
53110
|
498
|
Информационные технологии
|
49758
|
49066
|
-693
|
Медицина, фармацевтика
|
43124
|
55379
|
12255
|
Наука, образование
|
36502
|
41218
|
4716
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
40285
|
49957
|
9673
|
Производство, сервисное обслуживание
|
57464
|
65276
|
7813
|
Рабочий персонал
|
54064
|
68190
|
14126
|
Розничная торговля
|
39696
|
50106
|
10410
|
Сельское хозяйство
|
61099
|
74906
|
13807
|
Строительство, недвижимость
|
57945
|
64729
|
6784
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
54540
|
76207
|
21666
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
34500
|
45614
|
11114
|
Управление персоналом, тренинги
|
39153
|
56549
|
17395
|
Финансы, бухгалтерия
|
42779
|
50478
|
7699
Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 50000, теперь не менее 60000. Таким образом, зарплатный разрыв в регионе сейчас не менее 10000 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у топ-менеджеров, работников сфер добычи сырья, сельского хозяйства, стратегии и инвестиций: соискатели на управленческие должности хотят прибавку в 20 000 рублей. Увеличили запросы и работники транспортной сферы, строители (+15000 рублей), рабочие (+10000 рублей) и производственники (+14300).
Динамика ожидаемых зарплат в Мурманской области в 2023 году, в руб.,
|
Професфера
|
Январь 2023
|
Ноябрь 2023
|
Разница
|
Автомобильный бизнес
|
69677
|
79665
|
9988
|
Административный персонал
|
44146
|
50000
|
5854
|
Безопасность
|
59606
|
58972
|
-634
|
Высший и средний менеджмент
|
100000
|
120000
|
20000
|
Добыча сырья
|
80000
|
100000
|
20000
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
45000
|
50000
|
5000
|
Закупки
|
70000
|
73618
|
3618
|
Информационные технологии
|
66160
|
76720
|
10559
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
40545
|
50000
|
9455
|
Маркетинг, реклама, PR
|
50000
|
50000
|
0
|
Медицина, фармацевтика
|
54167
|
57515
|
3348
|
Наука, образование
|
50000
|
50000
|
0
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
49420
|
50000
|
580
|
Производство, сервисное обслуживание
|
80000
|
94331
|
14331
|
Рабочий персонал
|
70000
|
80000
|
10000
|
Розничная торговля
|
40000
|
44316
|
4316
|
Сельское хозяйство
|
80000
|
100000
|
20000
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
50000
|
48779
|
-1221
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
100000
|
120000
|
20000
|
Строительство, недвижимость
|
80000
|
95558
|
15558
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
60000
|
75852
|
15852
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
46407
|
50000
|
3593
|
Управление персоналом, тренинги
|
59465
|
69287
|
9822
|
Финансы, бухгалтерия
|
58772
|
60000
|
1228
|
Юристы
|
61893
|
70163
|
8270