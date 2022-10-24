Итоги третьего квартала в судостроительной отрасли России по версии hh.ru

По итогам третьего квартала компании из судостроительной отрасли по всей России разместили более 5300 новых вакансий для сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на ряд кризисных явлений спрос на новых работников за последние 9 месяцев в отрасли не упал. Более того, по итогам третьего квартала востребованность в новых работниках в судостроительной сфере выросла на 24% по сравнению с аналогичном периодом 2021 года.

По итогам третьего квартала компании из судостроительной отрасли по всей России разместили более 5300 новых вакансий для сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на ряд кризисных явлений спрос на новых работников за последние 9 месяцев в отрасли не упал. Более того, по итогам третьего квартала востребованность в новых работниках в судостроительной сфере выросла на 24% по сравнению с аналогичном периодом 2021 года.

Спрос на работников стабильный

По итогам последних трёх месяцев российские работодатели из судостроительной отрасли повысили спрос на работников, увеличив прирост по вакансиям выше осенних значений 2021 года на 24%. Напомним, что по итогам второго квартала спрос на работников в судостроительном секторе также держался (+25% к лету 2021 года) (наглядно на графике 1).

В регионах Северо-Запада работодатели за последние три месяца разместили более 1600 вакансий в сфере судостроения. По сравнению с летом этого года доля судостроительных вакансий в машиностроительной отрасли СЗФО выросла на 2 п.п. (с 27% до 29%).

Три региона СЗФО вошли в рейтинг по спросу на работников в судостроении

География распределения вакансий в сфере судостроения остаётся достаточно разнообразной. На первом месте по числу вакансий традиционно находится Санкт-Петербург: каждая пятая (22% или более 1200 рабочих предложений) вакансия по итогам третьего квартала 2022 года. На втором месте – Удмуртия (11% или каждая десятая вакансия в судостроении), на третьем – Приморский край (8%). Также в рейтинге держат планку по востребованности работников в судостроении компании из Ленобласти (4% вакансий от всего объёма по стране) и Калининградская область (1%).

При этом, если сравнивать с летними показателями, мы увидим, что петербургские работодатели несмотря на лидерские позиции по числу вакансий, за последние три месяца сократили спрос на персонал (-8%). Также уменьшилось число вакансий в судостроении у московских компаний (-15%), у свердловских работодателей (-13%), а также у работодателей Пермского края (-18%). Между тем есть и серьёзный прирост спроса на рабочих в судостроении: в Ленобласти (+118% по итогам третьего квартала), +61% в Республике Башкортостан, по +29% в Приморском крае и Татарстане, +14% в Самарской области, +12% в Калининградской области (наглядно на диаграмме 1).

Согласно данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, по итогам третьего квартала 2022 года активней других вакансии в отрасли «Машиностроение» и её подсферах судостроение, судоремонт, а также продукция судостроения (продвижение, оптовая торговля) размещали следующие компании: Калашников, Группа компаний «Доброфлот», «Радар ММС», Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», «КОНАР», Балтийский завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «СтройСервис», НПК «Морсвязьавтоматика», Невский судостроительно-судоремонтный завод, «Sitronics» KT, Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР», Находкинский судоремонтный завод, Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы, Пролетарский завод, «Полюс Групп» и Ярославский судостроительный завод.

В топ самых востребованных профессий у работодателей из судостроения входят две большие категории работников: «белые» воротнички (инженер-конструктор, проектировщик, экономист, закупщики, программист, разработчик, инженер по качеству, менеджер по продажам и работе с клиентами), а также «синие» воротнички (токарь, фрезеровщик, шлифовщик, сварщик, машинист, технолог, механик, комплектовщик, водитель, разнорабочий).

Кроме того, компании судостроительной отрасли на фоне общего повышения спроса на работников по информационной безопасности также не стали исключением и увеличили число вакансий для таких специалистов за последние три месяца в 2,2 раза. Таким образом, специалисты по инфобезопасности также вошли в топ-20 самых востребованных профессий в судостроении (наглядно на диаграмме 2).

Более 8000 россиян, имеющих опыт работы в судостроении, выходили на рынок труда за последние три месяца

По сравнению с началом года активность россиян, ищущих работу в судостроении, продолжает снижаться: -35% по итогам квартала. «Подобное замедление соискательской активности среди прочего может быть связано с недавними событиями и частичной мобилизацией. Как правило, компании-работодатели из судостроительной отрасли, входят в ВПК России, и могут предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации или отсрочку от службы в армии. Поэтому текущие работники могут меньше выходить на рынок труда и мониторить его, дорожа текущим местом работы. А соискатели, имеющие необходимую специальность, наоборот готовы рассматривать вакансии в судостроении ради получения подобных бонусов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Между тем несмотря на снижение соискательской активности больше других интересовались работой в судостроении соискатели из Петербурга (46% резюме, что на 2% больше, чем во 2 кв.) и Москвы (14%, что на 1% меньше). Из-за повышения соискательской активности на третье место кроме Нижегородской области также вышел Приморский край (по 4% в каждом регионе). Также в топе стабильно держат позиции по числу желающих трудится в судостроении сразу три региона СЗФО: Калининградская (2% резюме), а также Ленинградская (2%) и Архангельская области (1% от всего объема резюме в данной сфере по России) (наглядно на диаграмме 3).

Из-за общего сокращения соискательской активности уровень конкуренции за рабочие места в сфере судостроения также стал ещё ниже. Так, если летом на одну вакансию в данной области в среднем откликались 2-3 человека, то теперь уже 1-2. Подобная ситуация свидетельствует об остром кадровом дефиците в отрасли.

Работодатели меняют зарплаты

По итогам третьего квартала медианная предлагаемая в зарплата в вакансиях от судостроительных компаний составляет порядка 80 400₽. Это 24% больше, чем в начале текущего года, и на 39% больше, чем во третьем квартале 2021 (наглядно на диаграмме 4).

Сильнее всего за последние три месяца работодатели подняли зарплаты в вакансиях для токарей и фрезеровщиков (+37% или до 102000₽). Также на 28% выросли зарплаты в вакансиях для электромонтажников (+28% до 102000₽).

Медианные предлагаемые зарплаты наиболее востребованных специалистов в сфере судостроения, Россия, осень 2022, по данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru:

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 102 500 ₽ Электромонтажник 102 500 ₽ Программист, разработчик 98 000 ₽ Оператор станков с ЧПУ 97 000 ₽ Сервисный инженер, инженер-механик 90 000 ₽ Сварщик 87 500 ₽ Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 80 000 ₽ Водитель 76 000 ₽ Инженер по качеству 75 000 ₽ Менеджер по закупкам 70 000 ₽ Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 65 000 ₽ Упаковщик, комплектовщик 65 000 ₽ Технолог 62 450 ₽ Начальник смены, мастер участка 62 000 ₽ Экономист 61 300 ₽ Слесарь, сантехник 56 000 ₽ Бухгалтер 53 000 ₽ Машинист 51 000 ₽ Разнорабочий 50 000 ₽ Специалист по информационной безопасности 40 000 ₽

В регионах СЗФО наибольшие зарплаты в судостроительной отрасли предлагают на данный момент работодатели из Коми (более 250000₽), на втором месте по уровню дохода в данной сфере – Архангельская область: здесь работодатели готовы платить до 160000₽, на третьем – Псковская область (до 102000₽). Близко по уровню зарплат в судостроении – Новгородская область (чуть более 100500₽). На пятом месте – петербургские работодатели, предлагающие 80674₽, на шестом месте – Мурманская область (71800₽), на седьмом среди регионов СЗФО – Карелия (67200₽), на восьмом – Калининградская область (63700₽).

И на последнем, девятом месте, – Ленобласть (60000₽). При этом касательно последнего региона средние предлагаемые зарплаты в судостроении сильно различаются в зависимости от города в Ленобласти. Так, работодатели из сферы судостроения в Выборге предлагают доход до 172000₽, в Кингисеппе до 114000₽, в Тихвине до 103000₽, в Ломоносове до 97000₽, а в Тосно до 62000₽, в Кировске до 51000₽.

Со стороны соискателей средние зарплатные запросы растут и достаточно быстро. По сравнению с началом текущего года заправленные запросы у россиян выросли на 12000₽. На данный момент почти 37% кандидатов в сфере судостроения запрашивают оплату труда в пределах 80000₽ - 100000₽ и выше. Ещё 35% хотят получать не ниже 60000 - 80000₽. Ещё 2% запрашивают доход от 300000₽.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в отрасли «Судостроение», Россия:

Менеджер по логистике и ВЭД, от 170 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70820576, Санкт-Петербург;

Программист 1С, от 170 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70407650, Санкт-Петербург;

Инженер-программист 1 категории, от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70457737, Санкт-Петербург;

Заместитель директора по производству (судостроение, ЭМР), от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71080075, Санкт-Петербург;

Машинист крана автомобильного, от 159 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71076371, Братск;

Сборщик корпусов металлических судов, до 210 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70964125, Архангельск;

Электросварщик полуавтоматической сварки, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70854697, Астрахань;

Слесарь по сборке металлоконструкций, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70797158, Мурманск;

Слесарь-судоремонтник на ремонт оборудования внутри отсеков судов и цистерн, до 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71191305, Владивосток;

Оператор станков с ЧПУ, от 130 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68001456, Ижевск;

Токарь-универсал, от 130 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67999409, Санкт-Петербург;

Технический директор по ремонту и обслуживанию судового и промышленного оборудования, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/71151296, Санкт-Петербург;

Токарь-универсал, от 130 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67999403, Великий Новгород.

А в это время, как сообщает 1prime.ru, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил журналистам, что необходимо принять меры для поддержки российского судостроения, в том числе увеличить его финансирование.

Депутат считает, что обновление флота и строительство рыбоперерабатывающих комплексов позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли по сравнению с западными компаниями, создать дополнительные высокооплачиваемые рабочие места и увеличить поступление налогов в бюджет. При этом он напомнил, что часть рыболовецких судов строилась за границей, а в условиях роста санкций возможности строительства кораблей за рубежом будут сокращаться.

«Поэтому необходимо сохранить и усилить отечественное судостроение. Но есть риски. При строительстве могут возрасти издержки, связанные с проблемой замещения импортного оборудования, сроками судостроения», — заметил Гаврилов. При этом он выделил ряд мер, считая их наиболее эффективными.

Во-первых, по мнению главы комитета, следует увеличить государственную поддержку судостроения. «Необходимо проанализировать эффективность и степень независимости малого и среднего бизнеса в сфере рыболовства, учесть предложения представителей промышленности, и не ограничиваться суммой в 7 миллиардов рублей, которую правительство выделило судостроительству на разработку и производство отечественного оборудования», — пояснил он.

Во-вторых, парламентарий предлагает усилить возможности государственно-частного партнерства и докапитализировать Фонд развития промышленности в части проектов в области судостроения. В-третьих, он считает возможным использовать механизм финансирования строительства судов, при котором судостроительными предприятиями выпускаются специальные облигации, включаемые в ломбардный список Банка России.

«Банки с госучастием получат возможность выдавать долгосрочные кредиты данным предприятиям под залог таких облигаций по ставкам, существенно ниже ключевой ставки Центробанка», — подчеркнул Гаврилов. Для банков, которые осуществляют инвестиции в судостроительную отрасль, по его мнению, должны быть снижены обязательные нормативы достаточности капитала, которые сейчас во многом искусственно завышены. «Это позволит привлечь длинные дешевые ресурсы для модернизации судостроения и обеспечения рыболовства эффективными, современными судами», — полагает депутат.

Он уверен, что удешевить продукцию, повысить объём потребления рыбы и морепродуктов на душу населения, сделать индустрию современной и конкурентоспособной может только реформирование отрасли и следование формуле: вылов осуществлять на российских судах, переработкой заниматься российским предприятиям, российские компании же доставят продукцию на евразийский рынок.