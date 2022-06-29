Итоги второго квартала в судостроительной отрасли по версии hh.ru

По итогам последних трёх месяцев российские работодатели из судостроительной отрасли повысили спрос на работников, увеличив прирост по вакансиям выше летних значений 2021 года на 25%. Также по сравнению с началом года доля вакансий, приходящихся на судостроительную отрасль, как в целом по СЗФО, так и в частности в Петербурге выросла. Если в начале года каждая пятая вакансия (22%) на Северо-Западе страны в области машиностроения приходилась именно на судостроительную отрасль, то теперь уже каждая третья (27%).

Во второго квартале текущего года компаниям из судостроительной отрасли по всей России потребовалось чуть более 5000 новых сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на ряд кризисных явлений спрос на новых работников по итогам второго квартала этого года на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Спрос на работников в целом по стране волнообразный, по СЗФО - более стабильный

По итогам последних трёх месяцев российские работодатели из судостроительной отрасли повысили спрос на работников, увеличив прирост по вакансиям выше летних значений 2021 года на 25% (наглядно на диаграмме 1).

Также по сравнению с началом года доля вакансий, приходящихся на судостроительную отрасль, как в целом по СЗФО, так и в частности в Петербурге выросла. Если в начале года каждая пятая вакансия (22%) на Северо-Западе страны в области машиностроения приходилась именно на судостроительную отрасль, то теперь уже каждая третья (27%). По Санкт-Петербургу доля таких вакансий тоже выросла: в первом квартале в судостроении было размещено 25% вакансий от общего числа в сфере машиностроении, во втором – уже 30%. В свою очередь в целом по России доля вакансий в судостроение в машиностроительной сфере на данный момент 15%, в начале года было 16%.

Четыре региона СЗФО вошли в рейтинг по спросу на работников в судостроении

География распределения вакансий в сфере судостроения остаётся достаточно разнообразной. При этом часть регионов укрепили свои позиции в спросе на новых работников. На первом месте по числу вакансий находится Санкт-Петербург: каждая третья вакансия во втором квартале 2022 года. На втором месте – Удмуртия (11% или каждая десятая вакансия в судостроении), на третьем – Приморский край (8%). При это кроме Петербурга в рейтинг по доле рабочих мест в судостроении вошли Ленобласть (2% вакансий от всего объёма по стране), Мурманская область (2%) и Калининградская область (1%) (наглядно на диаграмме 2).

Согласно данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, по итогам второго квартала 2022 года активней других вакансии в отрасли «Машиностроение» и её подсферах судостроение, судоремонт, а также продукция судостроения (продвижение, оптовая торговля) размещали следующие компании:

«Калашников»;

Группа Компаний «Доброфлот»;

«Радар ММС»;

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»;

«КОНАР»;

Центр судоремонта «Дальзавод»;

Балтийский завод;

НПК «Морсвязьавтоматика»;

Находкинский судоремонтный завод;

«Sitronics KT»;

Группа компаний «Арис и ГЕСЕР»;

«Технорос»;

«Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»;

«Пролетарский завод»;

«Авиакор» - авиационный завод;

«СтройСервис»;

Завод слоистых пластиков;

Филиал 35 СРЗ АО «ЦС Звёздочка».

В данном случае топ-лидеров по сравнению с началом года не изменился и первые пять мест занимают всё те же самые компании. Между тем стали больше мониторить рынок труда такие предприятия как Центр судоремонта «Дальзавод», НПК «Морсвязьавтоматика».

Более 12 000 россиян, имеющих опыт работы в судостроении, выходили на рынок труда во втором квартале 2022

По сравнению с началом года активность россиян, ищущих работу в судостроении, несколько замедлилась (на 8% резюме меньше). Как правило, это сезонное явление: к лету кандидаты становятся менее активными в поиске работы и снова начинают чаще выходить на рынок труда ближе к осени.

Наибольший интерес к работе проявляли соискатели из Петербурга (44% резюме во 2 кв. 2022) и Москвы (15%). На третьем – Нижегородская область (4%). Также в топе стабильно держат позиции по числу желающих трудится в судостроении сразу три региона СЗФО: Калининградская (4% резюме), а также Ленинградская (3%) и Мурманская области (2%) (наглядно на диаграмме 3).

«Из-за сезонного «отката» соискательской активности и всё ещё высокой активности работодателей, которые продолжают искать новых сотрудников, уровень конкуренции в судостроении в целом по стране стал ниже. Это значит, что людям сейчас проще найти работу: сейчас меньше конкурентов претендуют на вакансию. А вот работодателям наоборот сложнее закрывать вакансии, так как стало меньше кандидатов, ведь часть соискателей ушли на каникулы и не мониторят рынок. В цифрах это выглядит так: если по итогам первого квартала на одну вакансию по разным специализациям в судостроении могли откликаться 4–5 человек, то сейчас порядка 2–3. Это ниже нормы по рынку и говорит о более комфортной ситуации для кандидатов», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Работодатели изменили спрос на специалистов и стали больше совпадать с желаниями соискателей

По итогам второго квартала в топ по востребованности у работодателей из сферы судостроения вошли как традиционные профессии, имеющие высокий спрос в отрасли (инженер, токарь, слесарь), так и другие профессии (программист\разработчик, экономист, специалист по закупкам и снабжению). Вполне вероятно, что подобное изменение вызвано перестройкой отрасли под новые реалии рынка. Компании активно перепрограммируют свою работу в условиях санкций и для этого им нужно больше новых специалистов из других профсфер (наглядно на диаграмме 4).

Примечательный факт: если в начале года запросы работодателей не всегда совпадали с соискательскими интересами реализации в профессии, то теперь таких точек соприкосновения стало больше. Так, россияне среди прочего интересуются в судостроительном секторе работой в качестве менеджеров по закупкам, экономистов, программистов и разработчиков, аналитиков – эти и другие профессии сейчас в топе у компаний. В данном случае превалируют «беловоротничковые» профессии, представители которых в других отраслях могут сталкиваться с высокой конкуренцией, но в судостроении пока такой ситуации не наблюдается. Это значит, что соискатели этих профессий могут найти ряд интересных предложений для себя в данном секторе (наглядно на диаграмме 5).

Зарплата начала расти

Медианная предлагаемая в зарплата в вакансиях от судостроительных компаний по итогам II квартала составляет порядка 70000₽. Это 8% больше, чем в начале текущего года, и на 22% больше, чем во втором квартале 2021 (наглядно на диаграмме 6).

Со стороны соискателей средние зарплатные запросы растут и достаточно быстро. По сравнению с началом текущего года заправленные запросы у россиян выросли от 5000₽ до 10000₽ рублей. На данный момент почти 40% кандидатов в сфере судостроения запрашивают оплату труда в пределах 50000₽ – 80000₽. Еще 16% хотят получать от 80000₽ до 100000₽, еще 21% - до 250000₽.

И по ряду профессий работодатели действительно повышают предлагаемые зарплаты. Так на 21% выросла медиана зарплаты в вакансиях для грузчиков (до 40000₽), на 36% выросла зарплата в предложениях для наладчиков (до 95000₽), на 55% в вакансиях для операторов станков (до 85000₽). Вполне вероятно, что подобный скачок может объясняться среди прочего тем, что ряду работодателей нужны были работники в срочном порядке и компании пошли на серьезное увеличение оплаты труда, чтобы быстро привлечь кадры.

Динамика средней предлагаемой зарплаты в отрасли "Судостроение", Россия, 1–2 кв. 2022 1 квартал 2 квартал прирост\падение Машинист экскаватора 135 000 ₽ 132 000 ₽ -2% Монтажник 70 000 ₽ 80 000 ₽ 14% Механик 87 000 ₽ 98 000 ₽ 13% Бухгалтер 59 000 ₽ 59 000 ₽ 0% Электрик 47 000 ₽ 47 200 ₽ 0% Руководитель проекта 80 000 ₽ 81 000 ₽ 1% Сварщик 100 000 ₽ 102 000 ₽ 2% Экономист 60 000 ₽ 61 000 ₽ 2% Водитель 71 000 ₽ 75 000 ₽ 6% Грузчик 33 000 ₽ 40 000 ₽ 21% Наладчик 70 000 ₽ 95 000 ₽ 36% Программист\разработчик 140 000 ₽ 120 000 ₽ -14% Оператор станков 55 000 ₽ 85 000 ₽ 55% Технолог 55 000 ₽ 65 000 ₽ 18% Конструктор 65 000 ₽ 70 000 ₽ 8% Слесарь 52 000 ₽ 60 000 ₽ 15% Токарь, Фрезеровщик 69 000 ₽ 75 000 ₽ 9% Инженер 60 000 ₽ 65 000 ₽ 8%

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в отрасли «Судостроение», Россия: