Итогом рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса стала встреча с жителями флотской столицы

Именно такой формат позволяет узнать реальное положение дел на местах и получить обратную связь от северян.

«Сегодня побывал во многих местах города. Пообщался в разных учреждениях лично с сотрудниками. Сейчас я бы хотел поговорить с вами о тех проблемах, которые вас волнуют», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Североморск – город особого значения, столица Северного флота, поэтому особое внимание необходимо уделять военнослужащим и их семьям.

Один из жителей, который принимал участиях в СВО, попросил помочь с получением удостоверения об участии в военных действиях. Вопрос взят в работу.

Жительница, проживающая в Авиагородке, попросила решить проблему с нехваткой детских площадок.

«После встречи мы детально обсудим с администрацией те территории, где необходимо провести работы. Также выделим городу дополнительные ресурсы, чтобы были созданы детские площадки для детей всех возрастов. Этот вопрос беру на особый контроль. Отмечу, что в муниципалитете проживает много детей, здесь построена новая школа, будет отремонтирована 12-я. Мы должны поддерживать и малышей, и ребят постарше», – подчеркнул глава региона.

Ещё один вопрос касался гаражной амнистии. Северянин просил обосновать отказ при подаче документов. Глава города Олег Прасов пояснил, что на данный момент вопрос решается совместно с Министерством имущественных отношений региона.

«Эту историю проконтролирую. Отмечу, что если у города есть идеи, например, по постройке важных объектов, то эту ситуацию нужно принять. Если нет, то дать возможность людям легализовать гаражи – необходимо», – отметил губернатор.

Также прозвучал вопрос от индивидуального предпринимателя, которого волновала неготовность малого бизнеса ко второму этапу маркировки. Также житель города отметил, что правительством региона и губернатором была проведена большая работа по снижению налогов для предпринимателей. Андрей Чибис отметил, что маркировка необходима для минимизации фальсификации продукции. Однако подчеркнул, что данный вопрос необходимо детально изучать.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один житель попросил повлиять на пресечение вандализма в городе, приведя в пример разрушения в подземном переходе.

«Необходимо установить контроль за этим участком и наказать виновных. Прошу муниципалитет организовать данную работу. Ведь все ремонтные работы ведутся на средства налогоплательщиков. Также прошу родителей следить за ребятами. У нас есть много поводов для гордости, а также герои, на которых стоит равняться», – сказал Андрей Чибис.

«Столица Северного флота имеет огромное значения не только для региона, но и для всей страны. Областное правительство инвестирует в модернизацию теплоснабжения – меняются магистрали, все это минимизирует аварии. Я езжу по Североморску часто, так как мы плотно взаимодействует с флотом. И я вижу, что качество дорог улучшилось. То же самое и с благоустройством. Есть отдельные моменты, на них мы обратим особое внимание. Напомню, что в рамках плана «На Севере – жить» мы комплексно привели в порядок около 80 дворовых территорий, парк, общественные территории, установили новые детские площадки. Также именно здесь построена первая за 30 лет в регионе школа. Ещё многое нужно сделать, и мы будем продолжать работу по развитию города. Вместе с муниципалитетом решим вопросы с финансированием и постараемся, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания», – подвёл итоги встречи губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru