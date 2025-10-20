ИТР в промышленности: кто в 2025 году зарабатывает больше

Обещанного три года ждут: к 2028 году средняя пенсия в РФ превысит 30 тысяч рублейЗаполярным предпринимателям доступна субсидия до 600 тысяч рублей на общественно значимую деятельность
 ТВ-Программа
Зарплаты инженеров производств за год выросли на 12,9%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проанализировав в октябре 2025 года уровень вознаграждения ИТР в промышленности.

Промышленность лидирует по спросу на рабочую силу в 2025 году, несмотря на небольшое уменьшение количества вакансий (минус 14% за год). После взрывного роста спроса на персонал в 2024 году рынок вакансий стабилизировался. А вот резюме стало больше (+15% в производстве), и это при рекордно низком проценте безработных в стране (2,1% по данным на август 2025): дело в том, что резюме сейчас размещают преимущественно работающие россияне, которые ищут для себя лучших условий найма, прежде всего по зарплате.

ИТР входят в топ-3 категорий персонала, наиболее востребованных в промышленности: инженеры на втором месте после квалифицированных рабочих.

Средние рыночные зарплаты ИТР в производстве за год выросли в столице на 12,9%, что вдвое выше официального показателя инфляции (6,33% в Москве по данным на август 2025).

Динамика зарплат инженеров — на примере сферы производства металлических изделий и металлообработки:

Москва

Наиболее значительный прирост за последние 3 года продемонстрировали зарплаты инженеров-механиков: медианный доход увеличился на 44,4%, с 90 до 130 тысяч рублей в месяц (Net). Значительный прирост зарплат за период с 2022 по 2025 годы зафиксирован у инженеров-энергетиков (+42,9%, или 45 тысяч рублей), инженеров АСУ ТП (+41,7%, или 50 тысяч рублей), инженеров-электриков и инженеров-электронщиков (плюс по 40%, или 40 тысяч).

Максимальные предлагаемые зарплаты по большинству инженерных специальностей также значительно увеличились, что свидетельствует о растущем спросе на высококвалифицированных специалистов: инженеры АСУ ТП могут зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц, конструкторы, технологи и инженеры-электрики — до 300 тысяч.

Самый высокий годовой прирост медианной зарплаты — у инженеров-механиков (+18,2%). За ними следуют инженеры КИПиА (+16,7%) и инженеры-технологи (+16%).

В топ-3 инженерных специализаций с наиболее высоким среднерыночным уровнем дохода входят инженеры АСУ ТП (170 тысяч рублей в месяц), конструкторы (155 тысяч), инженеры-энергетики и программисты станков с ЧПУ (по 150 тысяч).

Санкт-Петербург

Среди наиболее распространенных в сфере металлообработки инженерных специализаций впечатляющий прирост медианной заработной платы за три года показали инженеры-энергетики: их доход увеличился на 47,1%, с 85 до 125 тысяч рублей в месяц. На втором месте инженеры-механики с приростом в 46,7%, их медианная зарплата выросла с 75 до 110 тысяч рублей. На третьем — инженеры-электрики, электронщики и инженеры КИПиА (плюс по 43,8%, или 35 тысяч рублей).

Зарплатного максимума в 250 тысяч рублей в 2025 году достигли представители конструкторы, технологи, инженеры-электрики. У инженеров АСУ ТП «потолок» заработка еще выше — 290 тысяч рублей в месяц для профи.

Инженеры-механики лидируют с рекордным годовым приростом зарплат в 22,2%. Высокие показатели также у инженеров по ремонту оборудования (+17,6%) и инженеров КИПиА (+15%).

В топ-3 специализаций с высоким уровнем среднего рыночного заработка в 2025 году вошли инженеры АСУ ТП (140 тысяч рублей в месяц), конструкторы, энергетики и программисты станков с ЧПУ (по 125 тысяч), а также технологи (120 тысяч).

