IV Открытый хоровой фестиваль пройдёт в Заозерске

Ставший традиционным творческий хоровой фестиваль «Музыкальная осень в Заозерске» объединит детей из всех ЗАТО Мурманской области – мест базирования подводных сил Северного флота.

16 ноября, в субботу, гарнизон в четвертый раз примет у себя детские хоровые коллективы. Ребята из разных городов выступят в сопровождении духового оркестра Заозерского военного гарнизона (дирижёр Иван Сухов).

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, фестиваль является знаковым событием в культурной жизни Мурманской области и ежегодно проводится по инициативе пианистки, депутата Мурманской областной Думы Анны Гришко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/