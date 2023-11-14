Иван Дудинский, тренер спортивной школы олимпийского резерва Мончегорска, отмечен знаком отличия губернатора

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление о присуждении знака отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» тренеру-преподавателю спортивной школы олимпийского резерва №1 города Мончегорска Ивану Дудинскому.

Как сообщает региональное Министерство спорта, педагогический стаж Ивана Дунинского в отрасли составляет более 25 лет. Наряду с присужденным знаком отличия губернатора Мурманской области ранее он был награждён благодарственными письмами и грамотами регионального Минспорта, администрации города Мончегорска и комитета по физической культуре и спорту города металлургов. Тренерский талант также был высоко оценен по итогам 82 традиционного Праздника Севера и 56 Праздника Севера учащихся.

Фото: https://gov-murman.ru