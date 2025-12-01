Иван Лебедев проверил ход работ по обновлению Центра культурного досуга «Дом молодёжи»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 28 ноября в Центре культурного досуга «Дом молодёжи» состоялась выездная рабочая встреча с участием главы города Мурманска Ивана Лебедева. Целью визита стало ознакомление с ходом ремонтных работ и обсуждение планов дальнейшего развития молодёжного пространства.

«Дом молодежи» работает с сентября 2014 года, когда объект открылся после капитального ремонта, выполненного в рамках городской подпрограммы по созданию современной инфраструктуры учреждений молодежной политики. С момента открытия Центр стал ключевой площадкой для реализации творческих инициатив — здесь работают более 20 молодёжных объединений и творческих групп.

В Центре поддерживают музыкальные, театральные и танцевальные коллективы, помогают в развитии международного молодежного сотрудничества, продвигают движение КВН. Ежегодно на площадке проходят крупные мероприятия, среди которых: городской военно-исторический квиз «Дети великой страны»; эколого-краеведческий квест «Чернобыль. Зона отчуждения»; отчётные концерты творческих коллективов; интеллектуально-стратегические игры «Мафия»; тематические вечеринки «K-pop Движ»; фотокурсы для начинающих; проект «Голос эпохи»; занятия студии стендап-комедии; мастер-классы по игре на гитаре «Первый аккорд».

Осенью 2025 года было принято решение о модернизации «Дома молодёжи». Из местного бюджета выделены средства на проведение косметического ремонта и дооснащение Центра. Необходимость обновления связана с высоким уровнем износа помещений, активно используемых молодыми мурманчанами.

Проект ремонта включает в себя обновление всех внутренних помещений: замену напольного покрытия, монтаж нового подвесного потолка типа «Армстронг», окраску стен, а также модернизацию входной группы, включая замену плитки на крыльце на более безопасную. В целях повышения уровня безопасности запланировано расширение сети видеонаблюдения — установлены дополнительные камеры, что позволит увеличить зону покрытия.

Ремонтные работы начались 5 ноября 2025 года. На текущий момент: завершено освобождение помещений, произведён демонтаж плитки входного крыльца, элементов подвесного потолка и дверных проёмов; выполнены подготовительные и штукатурные работы по всем помещениям, частично уложена новая плитка на крыльце; закуплены материалы для окраски стен, обновления потолочных конструкций (включая светильники), а также для укладки ламината.

Завершить обновление Центра планируется до конца 2025 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31392&page=1