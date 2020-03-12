Иван Тупицын – герой-портовик

«Портовики-герои» - так называется цикл публикаций, подготовленных специалистами АО «ММТП». Он посвящен двум знаменательным датам, которые мы отмечаем в 2020 году: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 105-летию со дня рождения Мурманского морского торгового порта. Герои наших материалов – труженики старейшего предприятия Мурманска, которые на протяжении десятилетий были в числе тех жителей Мурманской области, кто своим честным трудом создавал славу города-героя, города-порта.

Иван Степанович Тупицын родился 15 мая 1903 (по другим сведениям – 1901) года в Челябинской области, в селе Ярки. Работал в сельском хозяйстве, служил в армии.

В декабре 1926 года был принят в Мурманский морской торговый порт. В его трудовой книжке указан пройденный путь: чернорабочий, бригадир грузчиков, заведующий хозяйством 4-ого грузового района, диспетчер района, заместитель начальника апатитово-складской группы 4-ого грузового района, стивидор 2-ого участка и др. На каждом месте он проявлял себя как ответственный, знающий свое дело специалист. Как отмечено в архивных документах, «никогда не допускал случаев брака и систематически перевыполнял нормы выработки при разгрузке судов с военно-хозяйственными грузами». Богатый практический опыт охотно передавал молодым работникам предприятия.

Во время службы в рядах Красной армии ему довелось принять участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. В 1942 году был ранен, а после демобилизации вернулся в ставший родным Мурманский морской торговый порт. Именно здесь, на передовой трудового фронта ему и было суждено совершить свой главный боевой подвиг.

Это произошло 12 мая 1942 года, когда у причала № 15 стоял американский пароход «Байон Чико». Из его трюмов выгружали в стоявшие рядом вагоны взрывчатку - тринитротолуол. Вдруг из одного из них в панике начали выпрыгивать рабочие: из вагона повалил дым и показалось открытое пламя. Те, кто был рядом, кинулись в укрытие. Но не все: весовщик Николай Васильевич Куликов, напротив, бросился к вагону и принялся тушить пламя ногами и снятым с себя полушубком. Ему на помощь поспешил к тому времени уже инвалид Великой Отечественной войны кладовщик Иван Степанович Тупицын. Не испугавшись и не поддавшись панике, он подбежал к вагону, схватил огнетушитель и через какое-то время пожар был ликвидирован.

Как отмечают историки, нетрудно представить, чем мог обернуться такой пожар на причале, на котором стояли десятки вагонов со взрывчаткой, да и сам «Байон Чико» был доверху нагружен тринитротолуолом. При аналогичных обстоятельствах, когда в годы Первой мировой войны в Архангельске взорвался пароход «Барон Дризен», помимо него погибли еще три стоявшие рядом судна, было разрушено несколько причалов, до полусотни зданий и складов и убито около тысячи человек. Собственно, именно такие жертвы и были целью фашистской авиации, для которой причалы Мурманского морского торгового порта были главной мишенью все годы войны в Заполярье.

За мужество, проявленное при борьбе с пожаром, Указом Верховного

Совета СССР от 23 июля 1942 года Иван Степанович Тупицын и Николай Васильевич Куликов были награждены орденами «Красная звезда». Также И. С. Тупицын был удостоен медалей «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», знаком «Почетный работник Морского флота».

Иван Степанович Тупицын непрерывно работал в ММТП с 1929 по 1964 годы.