IX арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 24 и 25 августа

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области объявил даты проведения одного из крупнейших мероприятий региона.

«Девятый арктический фестиваль «Териберка» в этом году пройдёт 24 и 25 августа. В прошлом году это масштабное мероприятие посетили порядка 15 тысяч человек. Программа и в этом году планируется интересная и насыщенная», – подчеркнул Андрей Чибис и пригласил северян обязательно побывать на фестивале.

Фото: https://gov-murman.ru