Июльская жара - по Мурманской области ожидается дождь, днём местами сильный, гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, вчера, 13 июля, в период 15-17 часов на востоке Мурманской области отмечалась сильная жара - максимальная температура воздуха +30+32°.

14 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается дождь, наиболее интенсивный днём, температура воздуха ночью +13+18°, днём +21+26°.

15 июля погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдёт небольшой дождь, днем воздух прогреется до +20+25°.

16 июля с Архангельской области на Кольский полуостров сместится активный циклон: по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 14 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, днём местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +21+26°.

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На реках и водоёмах Мурманской области продолжается спад уровней воды. 9-10 июля на реках Кола, Кица, Ена уровень воды повышался на 8-28 см за сутки из-за прошедших кратковременных дождей локального характера.

12 июля температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 13-21°, на горных реках 6-8°.