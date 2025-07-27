«Июльский шторм»: корабли Северного флота уничтожили подводную лодку условного противника в Баренцевом море

В рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» отработала в Баренцевом море действия по уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе оперативного развёртывания сил флота был выполнен краткосрочный поиск подводных лодок в назначенных районах. К поиску привлекались силы морской авиации – противолодочные самолёты Ил-38 и противолодочные вертолёты Ка-27, две корабельные поисково-ударные группы, в состав которых входили большие и малые противолодочные корабли, а также подводные лодки Северного флота.

Обнаруженная подводная лодка противника была условно уничтожена корабельной поисково-ударной группой в составе двух малых противолодочных кораблей, которые комплексно применили противолодочное вооружение — реактивные бомбомётные установки РБУ-6000. Практическая стрельба глубинными бомбами выполнялась по имитированной подводной цели.

В рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. Как отмечает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, при отработке эпизодов особое внимание уделяется изучению условий применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отработке слаженности боевых расчётов, экипажей кораблей, самолётов и вертолётов морской авиации при решении задач по предназначению.

А морская авиация Северного флота в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» выполнила полёты на боевое применение авиационных средств поражения. Лётчики отработали задачи по нанесению авиационных ударов по мишеням, имитирующим критически важные объекты противника — командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове.

Истребительное прикрытие осуществляли самолёты Су-33 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Лётчики-североморцы нанесли авиационный удар по заданным целям, поразив в общей сложности более двух десятков мишеней на полигоне. По данным объективного контроля, авиационный удар по назначенным целям был выполнен с заданной точностью.

В мероприятии приняло участие 6 единиц авиационной техники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» морская авиация Северного флота отрабатывает задачи истребительного прикрытия развертывания сил, нанесения авиационных ударов по критически важным объектам противника, поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов большой дальности, противолодочного и поисково-спасательного обеспечения.

Напомним, в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283278