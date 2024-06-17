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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.24 14:30

Июнь на календаре, а цены на картофель, яблоки и репчатый лук в Мурманской области растут

В магазинах Мурманской области, с 4 по 10 июня 2024 года цены возросли на картофель (на 6,7%), яблоки (на 5,3), репчатый лук (на 3,5), пищевую поваренную соль (на 2,8), подсолнечное масло (на 1,9), пшеничную муку (на 1,8), сахарный песок (на 1,1), мороженую неразделанную рыбу, сливочное масло, чёрный байховый чай (на 1,0), пшено (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 2,2%), гречневую крупу (на 1,2), шлифованный рис (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,7), вермишель (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, продовольственные товары в мае подорожали на 0,41% (в годовом сравнении - подорожали на 9,11%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в мае на 0,83% (в годовом выражении - выросла на 14,03%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что за период с 4 по 10 июня 2024 года цены выросли на плодоовощную продукцию, рост составил +0,7%, в том числе на свеклу столовую +3,1%, яблоки +2,2%, лук репчатый +1,2%, морковь +1,1%.  Незначительный рост отмечался на сахар-песок и хлеб ржаной +0,5%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и хлеб пшеничный +0,4%, рыбу мороженую, масло сливочное, консервы мясные и овощные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, пшено и печенье +0,2%, сметану, чай черный и водку +0,1%.

В этот же период цены снизились: на огурцы (-3,9%), капусту белокочанную (-3,8%), помидоры (-3,0%) и бананы (-0,4%). Немного подешевели яйца куриные (-1,5%), маргарин и крупа гречневая (-0,3%), баранина (-0,2%), свинина, творог, мука пшеничная и вермишель (-0,1%).

Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,46% (в годовом сравнении - выросли в цене на 7,14%). Услуги в мае выросли в цене в среднем на 1,53% (в годовом выражении - подорожали на 8,55%).

По данным Росстата, инфляция в России с 4 по 10 июня текущего года составила 0,12%. С начала месяца рост цен в стране к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%.

 

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