Июньские лидеры роста цен в Мурманской области: фрукты и цитрусовые, моторное топливо и услуги правового характера

В Мурманской области в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наблюдалось снижение цен на овощи (на 10,6%), куриные яйца (на 6,4), мясо- и рыбопродукты (соответственно на 0,4 и 0,2), алкогольные напитки (на 0,1%).

Как сообщает Мурманскстат, вместе с тем наиболее подорожали фрукты и цитрусовые (на 5,0%), мука (на 2,0), крупа и бобовые (на 1,5), фруктово-ягодные консервы (на 1,3), чай (на 1,0), масло и жиры, сахар (на 0,9%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на моторное топливо (на 1,4%), печатные издания (на 1,1), моющие и чистящие средства, медицинские товары (на 0,8), бумажно-беловые товары (на 0,7), игрушки (на 0,6), мебель, табачные изделия, галантерею и парфюмерно-косметические товары (на 0,5%).

Снизились цены на телерадиотовары (на 0,8%), персональные компьютеры (на 0,4), средства связи (на 0,3%).

Среди услуг населению возросла стоимость услуг правового характера (на 4,9%), ветеринарных (на 2,1), пассажирского транспорта (на 1,6), страхования (на 1,3), бытовых услуг (на 0,3%). Из жилищных услуг отмечено увеличение платы за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 1,8%).