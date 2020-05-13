Из 11 тысячи работ, поступивших на межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин – России!», выбрали пять

Подведены итоги регионального этапа IV межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин – России!», который проводился в Мурманской области со 2 марта по 30 апреля. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, учащиеся школ и профессиональных образовательных организаций приняли в конкурсе активное участие – на очный этап поступило более 11 тысячи работ.

В своих сочинениях ребята размышляли о том, каким должен быть гражданин России, какие события в истории страны и в их собственной жизни определяют отношение к Родине. Лучшие эссе и очерки отличает особая искренность в выражении патриотических чувств, умение представить свое понимание гражданственности.

Авторы сочинений отмечают особую роль Кольского Севера в формировании чувства патриотизма.

«Я коренной северянин, и чем больше я узнаю об истории своего края, тем больше горжусь им», – написано в работе одного их участников, заполярного семиклассника.

В сочинениях широко представлена география Кольского полуострова, также многие ребята делились впечатлениями от поездок в другие регионы. В работах также много рассказов о людях, с которыми у авторов сочинений ассоциируется понятие гражданина России.

Делать мир и жизнь людей лучше – так понимают учащиеся и свой гражданский долг.

«Любому гражданину России под силу сделать мир светлее и теплее, – написал один из участников конкурса. – Что для этого надо сделать? Улыбнуться, поблагодарить за помощь, поддержать в беде, разделить радость, забыть обиду и простить. Открыть свое сердце для хороших людей и добрых дел».

Яркое воплощение нашла тема, связанная с обороной Советского Заполярья, – ребята писали о членах семьи, принимавших участие в военных действиях или работавших в тылу, о своей деятельности по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Еще одна тенденция, отмеченная жюри, – последовательное и уместное использование авторами сочинений своего читательского опыта. Фрагменты из летописи, стихи поэтов-фронтовиков стали для участников конкурса тем духовным и эмоциональным опытом, на котором строится их личное представление о сути гражданства.

Десятиклассница из Североморска написала: «Не могут быть случайными исторические параллели, сопрягающие в нашей памяти эпохи и события… Первое поле – Куликово, второе – Бородинское, третье – Курское. «Сопряглись» они в моей душе так, что не разорвать…».

По итогам работы региональной конкурсной комиссии победителями стали:

в возрастной категории «обучающиеся 7-8 классов» – Дмитрий Кириленко, семиклассник Ловозерской средней общеобразовательной школы;

в возрастной категории «обучающиеся 9-10 классов» – Полина Ухарева, ученица 10 класса гимназии №1 ЗАТО г. Североморск;

в возрастной категории «обучающиеся 11 классов» – Алина Ничипоренко, одиннадцатиклассница школы №1 с углубленным изучением английского языка Ковдора;

в возрастной категории «обучающиеся профессиональных образовательных организаций» – Виктория Моисеева, студентка первого курса Мурманского педагогического колледжа.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам регионального этапа пять лучших работ в каждой возрастной группе будут направлены в Межрегиональную экспертную комиссию, которая определит по одному победителю в каждой возрастной группе по каждому субъекту. Затем в каждой возрастной группе будет определён победитель по Северо-Западному федеральному округу.