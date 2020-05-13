Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 годаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Караул! Мы в Белокаменке!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 15:10

Из 1,1 тысячи работ, поступивших на региональный этап конкурса сочинений «Я – гражданин – России!», 20 продолжат участие в межрегиональном этапе

Подведены итоги регионального этапа IV межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин – России!», который проводился в Мурманской области со 2 марта по 30 апреля. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, учащиеся школ и профессиональных образовательных организаций приняли в конкурсе активное участие – на очный этап поступило более 1,1 тысячи работ.

В своих сочинениях ребята размышляли о том, каким должен быть гражданин России, какие события в истории страны и в их собственной жизни определяют отношение к Родине. Лучшие эссе и очерки отличает особая искренность в выражении патриотических чувств, умение представить свое понимание гражданственности.

Авторы сочинений отмечают особую роль Кольского Севера в формировании чувства патриотизма.

«Я коренной северянин, и чем больше я узнаю об истории своего края, тем больше горжусь им», – написано в работе одного их участников, заполярного семиклассника.

В сочинениях широко представлена география Кольского полуострова, также многие ребята делились впечатлениями от поездок в другие регионы. В работах также много рассказов о людях, с которыми у авторов сочинений ассоциируется понятие гражданина России.

Делать мир и жизнь людей лучше – так понимают учащиеся и свой гражданский долг.

«Любому гражданину России под силу сделать мир светлее и теплее, – написал один из участников конкурса. – Что для этого надо сделать? Улыбнуться, поблагодарить за помощь, поддержать в беде, разделить радость, забыть обиду и простить. Открыть свое сердце для хороших людей и добрых дел».

Яркое воплощение нашла тема, связанная с обороной Советского Заполярья, – ребята писали о членах семьи, принимавших участие в военных действиях или работавших в тылу, о своей деятельности по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Еще одна тенденция, отмеченная жюри, – последовательное и уместное использование авторами сочинений своего читательского опыта. Фрагменты из летописи, стихи поэтов-фронтовиков стали для участников конкурса тем духовным и эмоциональным опытом, на котором строится их личное представление о сути гражданства.

Десятиклассница из Североморска написала: «Не могут быть случайными исторические параллели, сопрягающие в нашей памяти эпохи и события… Первое поле – Куликово, второе – Бородинское, третье – Курское. «Сопряглись» они в моей душе так, что не разорвать…».

По итогам работы региональной конкурсной комиссии победителями стали:

в возрастной категории «обучающиеся 7-8 классов» – Дмитрий Кириленко, семиклассник Ловозерской средней общеобразовательной школы;

в возрастной категории «обучающиеся 9-10 классов» – Полина Ухарева, ученица 10 класса гимназии №1 ЗАТО г. Североморск;

в возрастной категории «обучающиеся 11 классов» – Алина Ничипоренко, одиннадцатиклассница школы №1 с углубленным изучением английского языка Ковдора;

в возрастной категории «обучающиеся профессиональных образовательных организаций» – Виктория Моисеева, студентка первого курса Мурманского педагогического колледжа.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам регионального этапа пять лучших работ в каждой возрастной группе будут направлены в Межрегиональную экспертную комиссию, которая определит по одному победителю в каждой возрастной группе по каждому субъекту. Затем в каждой возрастной группе будет определён победитель по Северо-Западному федеральному округу.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
13.05.20 21:19
Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области
Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
Комментарий к новости:Недобросовестный подрядчик должен выполнить все работы в сквере около памятника С.М. Кирову
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:50«Международные новости». Информационная программа (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Росрыболовство отмечает слабый внутренний спрос на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар укрепился почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 537 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика