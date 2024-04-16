Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э

Шельф российской Арктики располагает запасами углеводородов в объёме 12,7 млрд. т.н.э., из них временно недоступны по техническим и экономическим причинам 9,3 млрд т.н.э. Такое мнение высказывают сотрудники «Южморгеологии» (входит в «Росгеологию») Борис Сенин и Михаил Леончик в статье «Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения», опубликованной в журнале «Минеральные ресурсы России».

Как пишет finmarket.ru, эксперты отмечают, что, судя по расположению транзитных/морских нефтегазопромысловых районов в российской Арктике и Охотском море, можно определить условную зону доступности для освоения морских месторождений этих регионов имеющимися сейчас в России технико-технологическими комплексами. Ширина этой зоны, исходя из удалённости от берега разрабатываемого в российской части Баренцева моря месторождения Приразломного, составляет примерно 60 км, отмечается в статье.

Месторождения районов, расположенных мористее этой зоны, образуют группу временно недоступных для освоения по техническим причинам и(или) невостребованных по экономическим обстоятельствам. Технические причины связаны с отсутствием (в России и в мире) надёжных технических средств и технологий освоения месторождений в сложных физико-географических, в том числе ледовых условиях морей Арктики и Субарктики за пределами влияния тёплых океанических течений, поясняют эксперты.

Экономические обстоятельства обусловлены комплексным влиянием на рентабельность освоения морских месторождений мировых цен на УВ сырьё, налоговой системы, действующей в государстве, конкуренции со стороны разрабатываемых сухопутных месторождений и предложений неуглеводородной энергетики.

«Из состава суммарных запасов углеводородного сырья арктического шельфа, насчитывающих около 12,7 млрд. т н.э., на долю месторождений этой группы приходится примерно 9,3 млрд т н.э., т.е. 73% от всех фактических запасов сырья в морских районах Баренцева и Карского морей, в том числе - 8,8 трлн куб. метров газа», - подчеркивается в статье.

«Всего 2,3% месторождений, относящихся к морским районам, образуют 15,5% всей сырьевой базы страны. К этому следует добавить отчётливо наблюдаемые факты повышения крупности месторождений при переходе от сухопутных нефтегазоносных районов и зон нефтегазонакопления к их морским продолжениям на конкретных примерах прибрежных мелководий Каспийского и Баренцева морей и Присахалинского шельфа Охотского моря. Эта особенность определяет значение месторождений континентального шельфа РФ как в формировании текущей сырьевой базы УВ, так и в обеспечении минерально-сырьевой безопасности государства на перспективу», - считают эксперты.

Авторы делят шельф России на 4 группы и обозначают проблемы освоения этих групп. К первой относятся Северо-Карский шельф и восточно-арктические моря, проблема которых в незавершенности регионального этапа ГРР. Здесь рекомендуется повышение плотности сейсморазведки, а также подчеркивается полное отсутствие данных опорно-параметрического бурения.

Районы второй группы отличаются высокой степенью изученности, наличием нефтегазопродуктивности и месторождений разного масштаба. И в то же время - сохранением или исчерпанием задела поисковых объектов для расширения сырьевой базы УВ. Это придагестанский район Каспия, южная половина Азовского моря, северный и частично восточный глубоководные районы Чёрного моря, западная и южная прибортовые зоны Восточно-Баренцевского прогиба и центральная область Южно-Баренцевской впадины. Основным путем расширения поискового задела в этих районах является проведение ревизионных геофизических (сейсмических) съёмок.

Третья группа объединяет в целом хорошо изученные акватории дальневосточных морей, но продуктивность здесь ограничена относительно небольшим присахалинским районом шельфа с особыми геологическими условиями. Выход с бурением за пределы этого района не приводит к новым открытиям, что существенно снижает энтузиазм недропользователей в отношении развития ГРР. Одним из путей предлагается «глобальное» обобщение и глубинный анализ колоссальной геолого-геофизической информации.

Четвёртая группа объединяет условные зоны доступности арктических морей и транзитные зоны дальневосточных и южных морей. Применительно к морям Дальнего Востока такие участки имеются в транзитных зонах Анадырского и Хатырского побережий Берингова моря и Западно-Камчатского побережья Охотского моря. Также такие участки расположены в транзитных зонах архипелагов Западной Арктики, отдельных островов и отрезков побережий Восточной Арктики, некоторых транзитных зон южных морей и Балтики. Здесь требуется оценка нефтегазоносности на современном технико-технологическом уровне.

«Предполагается, что решение проблем, характеризующих каждую из рассмотренных групп регионов, существенно приблизит начало периода открытия новых месторождений нефти и газа в восточно-арктических морях, на севере Карского моря, в отдельных районах Дальневосточных морей и Черноморско-Каспийском регионе», - отмечают авторы статьи.