Из Арктики в Финский залив: атомный ледокол «Сибирь» обеспечивает проводку танкеров на Балтике

В течении последних недель в Европе и европейской части России стоят сильные морозы. Впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см. Прогноз погоды на ближайшие дни неутешителен.

Как отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, возникла реальная угроза судоходству: «Впервые за долгие годы к «Росатому» обратился Минтранс с просьбой направить атомный ледокол. Мы не могли не пойти навстречу. На прошлой неделе СУАЛ «Сибирь» проекта 22220 начал переход из Арктики в Финский залив».

В настоящее время атомоход прибыл в порт Приморск Ленинградской области. Атомный ледокол «Сибирь» занялся проводками танкеров из порта Приморск в Балтийском море. Он расчищает транспортный коридор и обеспечивает проводки танкеров от порта и почти до выхода в международные воды Финского залива.

Судно вчера сделало несколько рейсов в обе стороны протяжённостью около 60 миль каждый.

Фото: https://vk.com/rosatomflot?ysclid=mlte9co572849510356&z=photo-6374679_457247860%2Faf085f62785f710e40