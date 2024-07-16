Из безработных - в товароведы

Как сообщает Мончегорский кадровый центр, 15 июля завершили обучение четыре безработных женщины по программе профессиональной переподготовки «Товаровед».

Длительность обучения составила 256 академических часов. Согласно учебному плану, обучение проходило в два этапа: лекционный материал сочетался с практическими занятиями: (это приобретение теоретических знаний по профессии и наработка практических навыков - 168 часов).

Теоретическое обучение проводили опытные преподаватели ЧПОУ «Учебный центр «Оптимист». Практическое обучение проходило на предприятиях города Мончегорска.

Прошедшие обучение северянки получили и освоили весь комплекс знаний и успешно сдали экзамены по каждой дисциплине.

Фото: https://vk.com/wall-204180295_3043?z=photo-204180295_457241623%2Fwall-204180295_3043