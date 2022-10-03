Из более 4 тысяч заявлений северян об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости 66% было рассмотрено в пользу заявителей

Несмотря на то, что действие комиссии по оспариванию при областном Росреестре с 1 октября 2022 года прекращается, заинтересованные лица могут снизить кадастровую стоимость своих объектов недвижимости, обратившись с соответствующим заявлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости при областном Росреестре завершила свою работу.

Право заинтересованных лиц оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости в досудебном порядке и в суде установлено статьей 24.18. федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». До 1 октября 2022 года досудебное оспаривание кадастровой стоимости осуществлялось в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при областных Росреестре и Министерстве имущественных отношений.

При Управлении Росреестра по Мурманской области такая комиссия была создана в 2012 году. В её состав входили представители Росреестра, Кадастровой палаты, правительства Мурманской области и Национального совета по оценочной деятельности. На протяжении 10 лет состав менялся несколько раз. Но бессменным представителем Национального совета по оценочной деятельности был Князев Даниил Александрович, жизнь которого трагически оборвалась в 2019 году.

«За 10 лет работы комиссия провела 187 заседаний, заключительное состоялось 30 сентября 2022 года. В общей сложности было рассмотрено более 4 тысяч заявлений северян об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости, из которых 66% было рассмотрено в пользу заявителей», - рассказала руководитель мурманского Росреестра Анна Бойко.

Большая часть заявлений об оспаривании пришлась на 2017 - 2019 годы. Это было связано с утверждением в конце 2016 года результатов государственной кадастровой оценки земельных участков категорий земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения (наглядно на диаграмме).

Несмотря на то, что действие комиссии по оспариванию при областном Росреестре с 1 октября 2022 года прекращается, заинтересованные лица могут снизить кадастровую стоимость своих объектов недвижимости, обратившись с соответствующим заявлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.