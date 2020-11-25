Из бюджета Мурманской области выделили деньги на ремонт четырёх проблемных крыш и одного фасада

На дополнительную субсидию из регионального бюджета в четырёх проблемных многоквартирных домах будет проведен капитальный ремонт. Об этом сообщил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«С учётом поддержки губернатора Андрея Чибиса и дополнительного финансирования из бюджета области принято решение о капитальном ремонте двух кровель в военном городке под Оленегорском и одной крыши в Кандалакше, а также по выполнению проекта капитального ремонта крыши и фасада дома №80 по проспекту Ленина в Мурманске», – отметил Владислав Сандурский.

Крыши домов в военном гарнизоне, как и кровля дома №48 по улице Чкалова в Кандалакше находятся в критическом состоянии, хотя проведение капитального ремонта запланировано на этих объектах в 2038 – 2043 годах. Теперь же работы начнутся, как только состоится конкурс по выбору подрядчика. А вот капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №80 по проспекту Ленина в областном центре начался еще в 2017 году. Однако при выполнении работ выяснилось, что кирпичная кладка перенасыщена влагой, из-за чего краска на штукатурном слое шелушилась, и появлялись трещины. Ремонт был приостановлен. За это время подрядчик дважды наносил санирующий штукатурный слой. Кроме того, был проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Как сообщает региональное Министерство строительства, вице-губернатор отметил, что на предыдущего проектировщика поданы документы в суд и правоохранительные органы. Теперь будет разработан новый проект капремонта фасада этого проблемного дома с последующим выполнением работ. Конкурс по выбору подрядчиков Фондом капитального ремонта по всем четырём объектам уже объявлен.