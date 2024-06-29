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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.24 16:00

Из бюджета Мурманской области выделят 17 млн рублей на открытие современных рабочих пространств для «Движения Первых»

Вчера в рамках заседания правительства Мурманской области заместитель председателя совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Оксана Пухова представила отчёт о деятельности отделений и планах на 2024 год.

В 2024 году региональное отделение «Движения Первых» планирует реализовать более 43 крупных проектов, а также провести серию муниципальных мероприятий. Из них 28 проектов будут реализованы в рамках федеральной повестки, 15 региональных событий и более 700 муниципальных акций и мероприятий.

Среди них, в частности: более 10 тематических смен «Движения Первых» на базе профильного центра «Гандвиг», центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» и учебно-методического центра «Авангард», всероссийская программа «Мы – граждане России!», региональный проект «Профориентация на понятном языке» и многие другие. 

Важными событиями в Год семьи, объявленный указом Президента России, станет серия семейных мероприятий «Арктический выходной». Ключевым событием станет форум семейных сообществ «Родные-Любимые», который пройдёт 7 июля в Умбе и станет одной из площадок Межрегионального фестиваля фольклора «Беломорье». Форум станет объединяющим событием для родителей «Первых» и станет площадкой для обмена опытом в части воспитания подрастающего поколения и проработки психологических аспектов их реализации в будущей жизни.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время в регионе на базе учреждений дополнительного образования и образовательных организаций открыто 15 центров «Движения Первых» в 13 муниципальных образованиях региона (в центрах дополнительного образования и центрах молодёжи), а также 192 первичных отделения.

«По инициативе членов регионального детского совета «Движения Первых» на территории региона реализуется проект «Профориентация на понятном языке». Миссия данного проекта – ориентация молодёжи оставаться учиться и работать на севере, в своём родном регионе. На текущий момент проведён большой опрос среди школьников области, в котором приняли участие все муниципалитеты Мурманской области. Важно отметить, что работа по реализации проекта проводится нашими активистами – детским региональным советом «Движения Первых», – отметила Оксана Пухова.

Вместе с тем, благодаря поддержке правительства Мурманской области в рамках предоставленной субсидии в размере 17 млн рублей в 16 муниципальных образованиях нашего региона к началу учебного года будут открыты современные рабочие пространства для «Движения Первых». Это позволит, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, на 85% обеспечить материально-техническую базу отделения «Движения Первых» на территории Кольского полуострова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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