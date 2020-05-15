Из далёкого Лас-Пальмаса наших рыбаков отправили в «Тамару»

Экипажи рыболовецких судов, которые застряли в порту испанского Лас-Пальмаса, смогли вернуться в Мурманск. Как сообщает ТАСС, 154 человека буду размещены в санатории «Тамара».

Рыбаки были доставлены чартерным рейсом из мавританского Нуадибу в столицу Заполярья. Вчера моряки прошли все необходимые процедуры в аэропорту Мурманска вместе со специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, экипажи судов «Василий Лозовский» и «Захар Сорокин» задержались из-за закрытия границ. Всего заграницей оказались около 200 российских рыбаков.