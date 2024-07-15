Из флотской столицы отправили на вторичную переработку вторую партию автопокрышек

Уже вторая за лето фура с покрышками, собранными на территории ЗАТО г. Североморск, отправилась на вторичную переработку согласно муниципальному контракту с ООО «Севстрой».

Как сообщает администрация муниципалитета, в результате переработки шинной продукции на Дмитровском заводе РТИ получаются резиновая крошка и порошок, которые используются в строительстве и производстве стройматериалов, а также в качестве добавки в асфальтобетонные смеси и покрытия для детских площадок.

На переработку отправлено уже более 30 тонн старых автомобильных шин.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16230-pokryshki-otpravili-na-vtorichnuyu-pererabotku/#news-gal-7