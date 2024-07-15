Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 16:00
Из флотской столицы отправили на вторичную переработку вторую партию автопокрышек
Уже вторая за лето фура с покрышками, собранными на территории ЗАТО г. Североморск, отправилась на вторичную переработку согласно муниципальному контракту с ООО «Севстрой».
Как сообщает администрация муниципалитета, в результате переработки шинной продукции на Дмитровском заводе РТИ получаются резиновая крошка и порошок, которые используются в строительстве и производстве стройматериалов, а также в качестве добавки в асфальтобетонные смеси и покрытия для детских площадок.
На переработку отправлено уже более 30 тонн старых автомобильных шин.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/16230-pokryshki-otpravili-na-vtorichnuyu-pererabotku/#news-gal-7
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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