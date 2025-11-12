«Из хобби в бизнес»: северян приглашают принять участие в цикле обучающих мастер-классов

С 15 ноября в Мурманске стартует цикл мастер-классов для жителей и гостей заполярной столицы «Из хобби в бизнес». Действующие предприниматели помогут всем желающим освоить азы новой профессии и расскажут, как монетизировать своё хобби. Мини-курс будет включать как теоретический, так и практический блоки. Первый мастер-класс будет посвящен созданию украшений ручной работы.

Обучение будет полезно физическим лицам, планирующим начать свое дело на территории Мурманской области, а также начинающим и действующим предпринимателям.

В рамках проекта запланированы два потока по два мастер-класса в каждом. Мастер-классы будут проходить в определённые даты, начало в 11.00 и 15.00. Принять участие можно в одном мастер-классе и только в одном из потоков.

Участие бесплатное, по предварительной записи. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Мероприятие организует Центр поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556823/#&gid=1&pid=1