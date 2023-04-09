Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела исследование и выяснила, как часто принимают трудовых мигрантов в этом году на работу российские работодатели, из каких стран чаще всего приезжают работники, а также какие требования к ним предъявляются.

Работодательский спрос

Исследование показало, что 16% российских работодателей, прошедших опрос, нанимают на работу трудовых мигрантов. В большинстве случаев (76%) такие работодатели принимают до 10 человек в месяц. Ещё 13% работодателей готовы трудоустроить до 20 иностранных работников. У 9% компаний есть практика приёма на работу более 20 человек в месяц. Чаще всего российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана (56% компаний), Таджикистана (55%) и Кыргызстана (53%). Также топ стран с наибольшей долей мигрантов вошли Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан и Молдова.

При этом 70% представителей компаний, прошедших опрос, заявили, что у них нет практики найма данной категории соискателей. Остальные затруднились ответить.

Исследование hh.ru показывает, что больше половины (61%) российских работодателей нанимают трудовых мигрантов на роли, не требующие специализированных навыков. Также компании достаточно часто (в 59% случаев) готовы брать мигрантов на позиции, связанные с физическим трудом и опытом в профессии. И лишь 23% работодателей рассматривают иностранных работников на позиции, не связанные с рабочими специальностями.

В топ-3 основных требований к трудовым мигрантам вошли наличие документов, необходимых для легального трудоустройства в РФ, понимание русского языка на слух, а также умение читать и писать на русском. Каждый десятый работодатель запрашивает у иностранных граждан документы об образовании, для 5% компаний важны также рекомендации с прошлых мест работы.

Мнения россиян

Служба исследований hh.ru также опросила соискателей-россиян по теме трудовых мигрантов. В ходе опроса больше половины (60%) респондентов заявили, что трудовых мигрантов слишком много в их регионе. Как правило, такие ответы давали работники транспортной сферы, закупок, а также рабочий персонал. Каждый четвёртый (24%) опрошенный считает, что иностранных работников нормальное количество на данный момент на рынке труда. И лишь 4% считают, что трудовых мигрантов могло бы быть и больше.

В большинстве случаев россияне уверены, что работодатели берут трудовых мигрантов на работу, потому что те запрашивают за работу меньший объем денег, чем местные жители (59% россиян дали такой ответ). Каждый второй опрошенный (54%) считает, что трудовые мигранты согласны работать на таких условиях, которые не подходят для местных жителей. При этом лишь 37% опрошенных россиян согласны, что мигрантов нужно нанимать на любые рабочие места, где есть дефицит кадров.

Примечательно, что 45% респондентов заявили, что, по их мнению, трудовые мигранты действительно могут занимать рабочие места россиян. По сравнению с началом 2022 года число таких респондентов уменьшилось на 6%. При этом чуть больше трети опрошенных (32%) в России готовы занять рабочие места трудовых мигрантов. Чаще всего такое мнение высказывали соискатели из Краснодарского края, Татарстана и Ростовской области. Готовы рассмотреть трудоустройство на позиции, которые ранее занимали трудовые мигранты, представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли.

Не готовы занять рабочие места трудовых мигрантов 28% россиян. Ещё 12% опрошенных считают, что на этих работах должны продолжать работать иностранные граждане. Остальные затруднились ответить.

Между тем россияне, готовые заместить трудовых мигрантов, согласны это сделать на определенных условиях: выполняемая работа должна соответствовать профессии соискателя, в компании должны быть созданы хорошие условия труда, зарплата должна быть выше той, что получали трудовые мигранты.

При каких условиях вы согласились бы занять рабочие места, на которых раньше работали трудовые мигранты? Ответы россиян, 2023 год