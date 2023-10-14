Из класса в аэропорт: профориентационный день состоялся у мурманских старшеклассников

Для учеников 10-го и 11-го профильных авиаклассов Мурманского академического лицея регулярно проводятся встречи со специалистами авиаотрасли и экскурсии по аэропорту.

Вчера с учащимися пообщались представители летного и кабинного экипажей авиакомпании «Россия». Заместитель командира авиационной эскадрильи Боинг 737 Олег Зимогорский поделился своим жизненным опытом, сообщил о преимуществах и сложностях профессии пилота. На онлайн-встрече бортпроводник-инструктор Елена Кичайкина рассказала об особенностях процесса взаимодействия с пассажирами, подробно остановилась на теме обеспечения высокого уровня комфорта во время путешествий.

Также своими знаниями с ребятами поделились работники аэропорта города Мурманска — сотрудник пограничной службы Азат Лотфуллин и специалист по качеству Елена Окуленко.

После теоретической части лицеисты отправились на экскурсию в аэропорт города Мурманска, где познакомились с нюансами работы разных служб — таможенной, пограничной, кинологической, противопожарной и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Ребята проследовали по пути пассажира от входа в воздушную гавань до выхода на перрон и побывали на борту самолёта авиакомпании «Россия».

Как сообщает администрация города Мурманска, открытие в академическом лицее в 2020 году авиационного класса стало возможным, благодаря сотрудничеству администрации города Мурманска с авиакомпанией «Россия», аэропортом города Мурманска и ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

Сейчас в 10-м и 11-м классах авиационной направленности обучаются 57 ребят.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25879&page=1