Из Кольского района в зону специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Сбор и доставка помощи состоялись в рамках акции «Север помогает».

Жители Кольского района собрали для наших бойцов тёплые вещи, продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, набор инструментов, канаты.

Всё это в ближайшее время будет доставлено на передовую нашим землякам.

«Выражаю искреннюю признательность всем жителям Кольского района, которые принимают участие в благотворительной акции, за отзывчивость и активную гражданскую позицию», - отметил руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» Андрей Малхасян.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».