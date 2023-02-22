Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 09:30
Из Кольского района в зону специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарной помощи
Сбор и доставка помощи состоялись в рамках акции «Север помогает».
Жители Кольского района собрали для наших бойцов тёплые вещи, продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, набор инструментов, канаты.
Всё это в ближайшее время будет доставлено на передовую нашим землякам.
«Выражаю искреннюю признательность всем жителям Кольского района, которые принимают участие в благотворительной акции, за отзывчивость и активную гражданскую позицию», - отметил руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» Андрей Малхасян.
Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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