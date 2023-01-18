Из Ловозерского района в Оленегорск и Мурманск курсируют бесплатные медицинские шаттлы

В Ловозерском районе организованы медицинские шаттлы для регулярной перевозки пациентов из Ловозерского района в медицинские учреждения г.Оленегорска и г.Мурманска. Перевозки будут осуществляться бесплатно, без ограничений по возрасту.

При себе необходимо иметь медицинское направление, выданное ГОБУЗ «Ловозерская Центральная районная больница».

Шаттлы будут курсировать в Оленегорск и Мурманск по расписанию:

маршрут Ловозеро – Ревда – Оленегорск – Ревда – Ловозеро (дни работы: 1-я и 3-я среды месяца)

отправление из с. Ловозеро в 7.30 по адресу: ул. Юрьевая, 12 (поликлиника);

отправление из п. Ревда в 8.00 по адресу: ул. Комсомольская, 2 (больница);

отправление из г.Оленегорска в 13.00 по адресу: ул. Строительная, 20 (больница);

маршрут Ловозеро – Ревда – Мурманск – Ревда – Ловозеро (дни работы: еженедельно по понедельникам):

отправление из с. Ловозеро в 6.30 по адресу: ул. Юрьевая, 12 (поликлиника);

отправление из п. Ревда в 7.00 по адресу: ул. Комсомольская, 2 (больница);

отправление из г. Мурманска в 14.00 по адресу: ул. Академика Павлова, 6 (МОКБ им. П.А. Баяндина).