Из Мурманска на Шпицберген отправился первый безвизовый рейс с туристами на борту

1 июня из порта Мурманск в порт Баренцбург отправился прямой безвизовый рейс на российском научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов».

Особенность рейса в том, что вместе на борту находятся и туристы, которые буквально через несколько дней смогут увидеть уникальную арктическую природу, познакомиться с богатым культурным наследием поселков, и сотрудники треста, которые будут работать в сложнейших климатических условиях и внесут свой вклад в укрепление российского присутствия на архипелаге. Кроме того, на судне – члены семей тех, кто уже долгое время трудится вдали от дома, и этот рейс – ценная возможность увидеть близких.

Рейс Мурманск – Шпицберген открывает перспективы регулярного транспортного сообщения между столицей русской Арктики и архипелагом. Важность организации этого уникального маршрута отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и пожелала всем участникам яркого и успешного путешествия.

«Сегодня без преувеличения историческое событие. Возобновляется пассажирское сообщение: морская дорога, которая связывает русскую Арктику и Шпицперген, снова оживает. Спустя более чем десять лет. Этот рейс подчеркивает важность реализации стратегии российского присутствия на архипелаге, является значимым этапом для развития туризма, науки, международных отношений в северных широтах. Поздравляю всех с началом поистине легендарного путешествия, которое открывает новые возможности не только для нашего региона, но и всей страны», – сказала вице-губернатор.

Программа экспедиции включает трёхдневный морской переход из порта Мурманск в порт Баренцбург и пятидневный экскурсионный тур с посещением российских посёлков Баренцбург, Пирамида, Грумант и Колсбей, норвежского посёлка Лонгьир, а также путешествия к живописным местам западного побережья Ис-фьорда. В российских посёлках Шпицбергена действует развитая туристическая инфраструктура, включающая возможности для комфортного размещения гостей и их транспортировки по архипелагу.

«Развитие туризма в Арктическом регионе играет ключевую роль в экономическом росте северных территорий, обеспечивая устойчивое развитие инфраструктуры, сохранение культурного наследия коренных народов и поддержку экологической устойчивости. Подписанное в 2022 году соглашение между комитетом по туризму Мурманской области и трестом «Арктикуголь» подчеркивает важность сотрудничества в этой сфере и способствует продвижению уникальных природных и культурных достопримечательностей Арктики среди широкой аудитории туристов», - отметил и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Следующий рейс на Шпицберген запланирован на 13 июня.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, архипелаг Шпицберген, расположенный между 76°26' и 80°50' северной широты, омывается водами Северного Ледовитого океана и трёх морей – Баренцева, Норвежского и Гренландского. Это один из самых труднодоступных регионов планеты, уникальная территория первозданной арктической природы.

Для посещения Шпицбергена в случае прямого следования из РФ российским путешественникам не требуется виза из-за отсутствия транзита через материковую часть Норвегии. Достаточно иметь загранпаспорт для прохождения границы на морском пункте пропуска «Мурманск».

На сегодняшний день Россия наряду с Норвегией наиболее широко из всех стран представлена на архипелаге. Ей принадлежит 241 кв. км территории. Действующий в составе треста «Арктикуголь» центр арктического туризма «Грумант» – единственный российский туроператор на Шпицбергене с собственной материально-технической базой.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ и комитет по туризму Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/547782/#&gid=1&pid=5