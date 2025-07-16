Из Мурманска отправилась отдыхать на юг третья смена школьников

15 июля из заполярной столицы стартовала третья смена юных мурманчан, которые направляются в оздоровительные учреждения побережья Чёрного моря. Это уникальная возможность для ребят погрузиться в атмосферу жаркого лета и жизни в коллективе.

Как сообщает администрация города Мурманска, для детей подготовлена разнообразная и увлекательная программа, включающая захватывающие игровые и спортивные мероприятия, а также организовано полноценное питание. Юные мурманчане смогут не только отлично провести время, но и завести новых друзей.

За первые два месяца летней кампании 730 детей и подростков успели насладиться гостеприимством юга. До конца летнего сезона планируется отправка 270 мурманских школьников в Краснодарский край и Республику Крым.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30427&page=1