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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 09:30

Из Мурманска отправлено более 20 тонн гуманитарного груза для призванных в рамках частичной мобилизации и участвующих в СВО

В рамках акции «Север помогает» из Мурманской области выехала очередная машина с ценным грузом. Акция «Север помогает» собрала 1,5 тонны за неделю. Всего более 40 тонн, с момента объявления частичной мобилизации, собрано и отправлено для военнослужащих северян.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, тёплая одежда, рюкзаки, термобельё, спальные мешки, медицинские аптечки, средства личной гигиены — эти предметы сейчас особенно необходимы для частично мобилизованных граждан. Кроме того, были отправлены письма и открытки для участников СВО.

Помощь оказывают все желающие. Так, представитель одной из сетей аптек в Мурманске передал антисептики и лекарства. Также не остались в стороне и предприниматели из Печенгского округа, Мончегорска и Кировска.

«Это моя гражданская позиция, как любого гражданина, помочь в трудную минуту. Помогли медикаментами, бинтами, носками и термобельём, средствами гигиены для детей и женщин – всё привезли и отгрузили. Хочу, чтобы все бойцы, все солдаты, которые там есть, вернулись живыми и здоровыми», - рассказал Ашот Ананян, представитель сети аптек.

«При погрузке я смотрел надписи на коробках – Гаджиево, Мончегорск, Печенга, Ловозеро, Никель и другие. Представлены практически все города Мурманской области. Благодарю всех наших жителей, всех, кто участвует в сборе этой помощи. За организацию сбора спасибо региональному отделению партии «Единая Россия». Это моя пятая поездка. Считаю, что народ и армия - едины», - прокомментировал водитель Андрей Рычков.

В гуманитарной акции «Север помогает» приняли участие и дети, и их родители во время празднования Дня города. На улице Воровского они писали письма поддержки российским бойцам. «Папа, мы тебя ждём!». Писали от мамы, от сестры, от брата. Настолько душевные письма, что, действительно, я думаю, что вот эти письма, которые придут нашим солдатам и попадут им в руки в трудную минуту, они обязательно дадут им веру в победу и веру в то, что они вернутся живыми, и все будет хорошо», – заявила заместитель руководителя исполкома мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Шалаева.

 

 

Фото предоставлено исполкомом мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

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