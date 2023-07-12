Из Мурманска отправляется гуманитарная помощь жителям Белгородской области

Сегодня, 12 июля, утром состоится отправка из Мурманска первой машины с гуманитарной помощью жителям Белгородской области, пострадавшим от действий ВСУ.

Напомним, акция, направленная на сбор помощи жителям Белгородской области, находящимся в пунктах временного размещения на территории Белгорода и ближайших городов, стартовала в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса 26 июня. Организатор акции – региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

За это время было собрано почти 20 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, в том числе детского питания, одежды, предметов личной гигиены, других предметов первой необходимости. В акции приняли участие как организации (детский сад №1 ЗАТО Видяево, Мурманский международный лицей, Северный флот, производители продуктов питания), так и жители городов Мурманской области. Пункты сбора помощи (17 пунктов) были организованы на базе местных отделений партии во всех муниципалитетах области, а также на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

В настоящее время более 90 тысяч жителей Белгородской области были вынуждены покинуть свои дома, размещаются в ПВР на территории Белгородской области и других субъектов РФ. В Мурманскую область приехали более 100 семей.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457468049%2Fwall-133441491_958379