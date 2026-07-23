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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 09:30

Из Мурманска стартовал автопробег, посвящённый 330-летию образования ВМФ России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске, на территории музея Северного флота прошёл торжественный митинг, посвящённый старту патриотической акции автопробег «Морские волны: 330 лет славы и мощи!», приуроченный 330-летию Российского флота.

В нём приняли участие заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, представители Северного флота и общественных организаций.

Патриотическая акция пройдёт по маршруту: Мурманск – Воронеж – Москва – Санкт-Петербург.

Контр-адмирал Игорь Курочкин от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова поблагодарил организаторов автопробега – представителей Профсоюза Северного флота, подчеркнув, что их инициатива объединяет жителей разных регионов России, воспитывает молодёжь в уважении к славной истории нашей страны и героизму защитников Отечества.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил: «Россия была и остаётся великой страной, и немалая заслуга в этом принадлежит Военно-морскому флоту, которому исполнилось 330 лет со дня основания. Эта веха – летопись мужества, героизма и преданности Родине. Морская слава страны создавалась доблестью военных моряков и их честной службой Отечеству. Быть военным моряком – это огромная честь и ответственность. Эта служба для сильных духом. Тем важнее флотское братство, единство и сплоченность команды. Так было в годы Великой Отечественной войны, так есть сегодня».

Участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику первостроителям судоремонтного завода «Севморпуть» и посёлка Роста.

Данный автопробег проходит при поддержке командования Северного флота, общероссийского движения поддержки флота, морского собрания Санкт-Петербурга, профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России и других общественных ветеранских организаций. В нём принимают участие экипажи, состоящие из военнослужащих Северного флота, жителей Мурманска, Североморска, Полярного, Гаджиево и Мончегорска.

В Воронеже экипажи Мурманской области встретятся с участниками из Северодвинска, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы, и 26 июля, в день Военно-Морского Флота, на Адмиралтейской площади города Воронеж состоится главный старт автопробега. Колонна из 10 транспортных средств, украшенных военно-морской символикой, торжественно отправится в путь по маршруту: Воронеж – Москва – Санкт-Петербург.

Автомобили автопробега будут нести на своих бортах иллюстрации истории кораблей разных эпох – от первого корабля «Гота Предестинация» до легендарного крейсера «Аврора» и тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

В каждом городе маршрута автопробега пройдут церемонии торжественного развертывания Андреевского флага площадью 330 квадратных метров. Также запланированы встречи с ветеранами ВМФ, которым будут вручены памятные медали «330 лет ВМФ» в знак уважения и благодарности за их вклад в историю российского флота. 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/40a/iwe89pli072bu1kalk715lb8wfo36swn.JPG

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