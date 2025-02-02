Из Мурманска стартовала международная акция «Эстафета Победы-2025»

В областном центре у памятника пограничникам Арктики состоялся митинг, посвящённый старту традиционной международной патриотической акции, организаторами которой выступает совет командующих Пограничными войсками на основании решения глав государств СНГ.

В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, представители силовых ведомств, ветераны пограничники.

– Дата старта эстафеты выбрана не случайно, – отметил Сергей Дубовой в своём выступлении. – Ровно 82 года назад, 2 февраля 1943года, свершилось величайшее сражение в истории ХХ века – Сталинградская битва. Это событие изменило ход всей Второй мировой войны. Победа в этой битве, как и в других, была результатом совместных усилий всех советских людей, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу. Пусть подвиг народа-победителя вдохновляет нас на новые свершения и напоминает всем, что мы наследники великой истории!

«Эстафета Победы – 2025» по традиции стартует в Брестской крепости и Мурманске и проходит по двум маршрутам вдоль внешних границ государств-участников СНГ. В каждом населённом пункте, который она посетит, пройдут торжественные патриотические мероприятия с участием молодёжи и представителей ветеранских организаций. Эта акция призвана сохранить историческую память о подвиге советского народа, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. «Эстафету Победы» называют одним из самых масштабных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая имеет огромное историческое значение для всех стран, входивших в состав СССР.

В Мурманской области участники эстафеты посетят мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, Долину Славы, рубеж Западной Лицы, где были остановлены немецко-фашистские войска, посёлок Лиинахамари, памятные доски, мемориалы и места захоронения воинов, отдавших свои жизни во имя Родины.

Главным атрибутом эстафеты служит специально изготовленный символ. По окончанию акции его передадут на ответственное хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в Центральный пограничный музей ФСБ России. Эстафета завершится 28 мая в День пограничных войск России в Москве.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31743/