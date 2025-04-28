Из Мурманска стартовала международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах»

У подножия мемориала Защитникам Советского Заполярья прошла торжественная церемония старта международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах». Колонна из четырёх автомобилей «ГАЗ М-20» — легендарных «Побед» — совершит пробег длиной 9000 км через города-герои России и Белоруссии, города воинской славы и трудовой доблести, а закончит его на реке Халхин-Гол в Монголии, в местах, политых кровью советских солдат, которые в 1939 году вместе с бойцами монгольской армии сражались с японскими захватчиками.

Напомним, акция проводится с 2013 года, а её организаторами выступают общественники Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Свердловской области. Целью экспедиции, по замыслу организаторов, является сохранение исторической памяти и единение молодежи разных стран — России, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Сербии, Монголии.

В церемонии приняли участие учащиеся кадетских классов, юнармейцы, школьники и студенты Мурманска.

Команду экспедиции приветствовал заместитель главы города Мурманска — начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин. Он напомнил собравшимся, что именно Кольское Заполярье в годы Великой Отечественной войны стало ареной подлинного боевого братства стран антигитлеровской коалиции, о котором сегодня на Западе не любят вспоминать.

— Но мы помним всё. В том числе и то, что люди доброй воли, не оболваненные ложью, всегда найдут общий язык и, если надо, встанут в общий строй в бою со злом. Огромным фронтом, от полярных морей до монгольских степей, — отметил Андрей Костин, пожелав участникам пробега доброй дороги.

Вместе с автопутешественниками в Мурманск прибыл уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Василий Борисов. В Долине Славы ему удалось обнаружить захоронение бойца-сибиряка. Земля с могилы солдата, павшего при обороне Заполярья, отправится в Кемерово, чтобы стать частью кургана мемориала Воину-освободителю — установленной в столице Кузбасса копии памятника в берлинском Трептов-парке. В кургане покоятся частицы земли из тех мест, где сражались уроженцы Сибири. Мешочек с землей из Долины Славы кемеровскому омбудсмену передал его мурманский коллега Михаил Шилов.

Гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

Первой же остановкой на пути «Победы в наших сердцах» стал мурманский Центр патриотического воспитания на улице Бондарной, 10, где участники экспедиции провели встречу с молодёжью.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29850&page=1