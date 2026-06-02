Из Мурманска стартовала первая экспедиция проекта «Чистая Арктика» на Шпицберген

Сегодня из Мурманского порта отправляется волонтёрская экспедиция общественного экологического проекта «Чистая Арктика» на Шпицберген. Добровольцев на архипелаг доставит научно-экспедиционное судно «Профессор Молчанов». Это первая в истории проекта экологическая миссия на остров.

На норвежский архипелаг отправилась группа в составе 15 человек. Это волонтеры из Мурманска, Москвы, Калужской, Липецкой, Белгородской, Новосибирской областей, Красноярского края, Якутии и Республики Беларусь. Им предстоит убирать накопленный за советский период освоения острова экологический ущерб – в основном это металлолом. Уборки пройдут в российских поселках Баренцбург и Пирамида, также добровольцы выйдут на очистку береговой линии.

«Через четыре дня мы планируем высадиться на Шпицбергене и начать очистку российских поселков, – рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. – Ребята все подготовленные, проинструктированные. На Шпицбергене большая, скажем так, для нас проблема, конечно, в наличии белых медведей. Поэтому, безусловно, будем осторожны. Естественно, вся команда застрахована. Но все уборки будет контролировать наша техническая группа, потому что иногда волонтера до какого-то мусора в принципе, допускать нельзя – мусор в Арктике разный, если говорить не только о Шпицбергене».

У Шпицбергена особый международный статус. Экспедиция на архипелаг открывает новый этап в развитии экологического добровольчества и укреплении российского присутствия в регионе. Вместе с «Чистой Арктикой» работы будут поводить корпоративные волонтёры государственного треста «Арктикуголь» и Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«У наших волонтёров представилась возможность не только внести вклад в сохранение природы Арктики, но и доказать значимость россиян на Шпицбергене. Это особая территория, где Россия сохраняет своё присутствие уже много десятилетий. И наши ребята отправляются туда не просто как волонтёры — как представители России в Арктике. Мне кажется, это очень гордо», — сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Россия ведёт работу на архипелаге уже более 90 лет. С 1931 года здесь действует государственный трест «Арктикуголь», который ежегодно добывает 120 тысяч тонн угля. Компании принадлежит 251 квадратный километр норвежской территории. Все собранные в ходе экспедиции отходы будут доставлены в Мурманск и отправлены на переработку.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. В поле зрения волонтеров – наследие, которое осталось от СССР. Вывоз отходов – это сложная технологическая работа с учетом природных особенностей арктического региона. По итогам всех сезонов добровольцы собрали 22045 тонн отходов и очистили 1101 га территории. За это время участниками проекта стали 9923 волонтёра.

Фото («Чистая Арктика» и Единый волонтёрский центр): https://gov-murman.ru/info/news/568859/#&gid=1&pid=2