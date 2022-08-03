Из Мурманска стартовала уникальная экспедиция во главе с путешественником Фёдором Конюховым

На точку старта – остров Рудольфа – экспедиционная команда отправилась из порта Мурманск на борту атомохода «50 лет Победы» в рамках ежегодного туристического круиза. После установления впечатляющего мирового рекорда дальности полёта – 1039 км Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин замахнулись на ещё более сложный проект – первый в истории полёт к Северному полюсу на мотопараплане.

Перед отправлением прославленному путешественнику Фёдору Конюхову, рекордсмену и мастеру спорта международного класса Игорю Потапкину пожелала удачи министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Глава ведомства также вручила экспедиционной команде флаг с главным слоганом региона «На Севере – жить!».

В планах экипажа Конюхов-Потапкин – достигнуть архипелага Земля Франца-Иосифа и, если погода будет благоприятной, предпринять попытку старта с поверхности пакового льда, взяв курс на Северный полюс. Пилотам предстоит преодолеть около 900 км на сверхлёгком мотопараплане, разработанным российской компанией «ПарААвис».

В июне команда уже смогла установить рекорд, пролетев свыше 1000 км, поэтому вероятность достичь полюса без дозаправки весьма велика. После приземления пилоты установят лагерь и будут ожидать команду ледокола.

Для экипажа атомохода подготовили насыщенную программу. Пассажиры смогут пообщаться с экспертами арктического региона, которые расскажут о самых интересных особенностях Арктики.

Организатор экспедиции – Международный Центр путешествий Фёдора Конюхова. За перемещениями ледокола и пилотов можно будет следить на интерактивной спутниковой карте.

Фото: https://konyukhov.ru/ekspeditsiya-fyodora-konyuhova-i-igorya-potapkina-startovala-iz-murmanska/