Из Мурманска в 2-месячную экспедицию отправился НИС «Академик Иоффе»

5 декабря стартовал 71-й рейс научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», который продлится 70 суток (до 6 февраля будущего года). Учёным предстоит провести комплексные исследования по широкому спектру направлений.

Как сообщает пресс-служба Института океанологии РАН, основной район исследований — западная тропическая Атлантика. На борту судна — 40 учёных, которым предстоит провести комплексные исследования по широкому спектру направлений. Запланированы гидрофизические, геологические и биологические работы, включая уникальные наблюдения за подводными процессами.

Отмечается, что результаты этой экспедиции позволят лучше понять придонную циркуляцию в разломах Срединно-Атлантического хребта, что нужно для улучшения моделей взаимодействия океана и атмосферы и изменчивости климата.

«Также мы проведём учёт морских млекопитающих по маршруту судна и выполним морскую отработку прототипов инновационных отечественных комплексов и систем, выпускаемых под брендом «NAECO». Данное оборудование предназначено для оперативного контроля физических и химических параметров водной среды, определения содержания естественных и нормируемых антропогенных веществ в водной среде, выявления фактов загрязнения», — отметил начальник рейса, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории гидрологических процессов ИО РАН Евгений Морозов.

Экспедиция организована в сотрудничестве с ведущими научными институтами России и иностранными партнерами, преимущественно из стран БРИКС. В работах участвуют специалисты из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, ФИЦ ИнБЮМ, Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Морского гидрофизического института РАН и АО «Морские неакустические комплексы и системы».

 

 

Фото: https://vk.com/ioran?z=photo-1867139_457241166%2Fcb932c76d8b1477d22

