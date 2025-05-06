Из Мурманска в Минск будут доставлены икона и капсула с землей города воинской славы Полярного

Утром 5 мая у мемориала Защитникам Советского Заполярья состоялся торжественный старт автопробега в рамках проекта «Города-герои — города Героев».

Проект инициирован Московской городской Думой совместно с межрегиональной общественной организацией «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы города Москвы и Московской области», государственным фондом «Защитники Отечества» и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Маршрут пробега проляжет через 11 городов-героев России и Белоруссии.

В проводах каравана приняли участие глава города Мурманска Юрий Сердечкин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, депутаты Московской городской Думы, члены ветеранских организаций, военнослужащие, юнармейцы, кадеты, школьники города.

— Для нас большая честь, что к нам прибыл Вячеслав Сивко – Герой России, однофамилец Героя Советского Союза Ивана Сивко, чьё имя носят улицы в Мурманске, Полярном, Североморске, Полярных Зорях и даже в далеком Иркутске, – сказал Сергей Дубовой, выступая перед школьниками. – Иван Сивко погиб в районе реки Большая Западная Лица, спасая своих боевых товарищей. Для нашей страны Великая Отечественная была тяжелейшей из всех войн, которые нам пришлось пережить. Кольский полуостров стал местом ожесточенных сражений с коварным и сильным врагом. Героями Советского Союза стали 85 защитников Советского Заполярья, многие посмертно.

Выступая с приветственным словом, Юрий Сердечкин напомнил собравшимся о подвиге защитников и тружеников Мурманска, отмеченном Золотой Звездой Героя на знамени города.

— Благодарю участников и организаторов автопробега! Это нить, которая связывает не только города-герои, но и поколения героев — наших дедов и прадедов, отстоявших свободу страны в Великой Отечественной войне, и сегодняшних героев, которые защищают Родину на полях специальной военной операции, — отметил глава города Мурманска.

Участникам автопробега были вручены капсула с землей города воинской славы Полярного и икона Всех святых, в земле Кольской просиявших. Реликвии будут доставлены в побратим Мурманска город-герой Минск и размещены в крипте храма-памятника Во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Икону митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан передал Герою России, участнику контртеррористических операций на Северном Кавказе полковнику Вячеславу Сивко. Капсулу с землей Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков получил из рук председателя местной общественной организации «Союз ветеранов СВО и участников боевых действий ЗАТО Александровск» Константина Карпова.

Открывая митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» Сергей Дубовой подчеркнул, что сорок лет назад Мурманску было присвоено почетное звание «Город-герой»:

— Город-порт, город-труженик, город-воин заслужил «Золотую Звезду» жизнями своих горожан. Мурманск остался неприступным для захватчиков. Туда, где шли самые тяжёлые бои, откуда пришёл враг, устремлен взгляд нашего исполина Алеши – защитника Кольского Заполярья. Наши города далеко друг от друга, но их связывает память о беспримерном подвиге советского солдата.

Спикер поблагодарил организаторов автопробега за прославление подвигов героев Отечества разных поколений, а также за объединение огромного количества людей России и Белоруссии, небезразличных к своей истории.

Участники митинга почтили память павших за Отечество минутой молчания и возложили к Вечному огню цветы. Затем караван машин с нижней площадки мемориала Защитникам Советского Заполярья отправился в путь.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29899&page=1