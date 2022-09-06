Из Мурманска в Пермь за 2,5 часа: 7 сентября запустят регулярный авиарейс

Региональный комитет по туризму сообщает, что компания «Nordwind Airlines» запускает новое направление – прямой перелёт из Мурманска в Пермь. Первый рейс запланирован 7 сентября.

С 7 сентября прямые регулярные рейсы будут осуществляться еженедельно по средам и субботам по следующему расписанию:

Из Мурманска:

- по средам вылет в 19.05, время прилёта в Пермь по местному времени 23.40, время в пути составит 2 часа 35 минут;

- по субботам вылет в 9.20, прибытие в Пермь по местному времени в 13.55, время в пути составит 2 часа 35 минут.

Из Перми:

- по средам вылет в 17.25, прибытие в Мурманск по местному времени в 18.10, время в пути составит 2 часа 45 минут;

- по субботам вылет в 7.10, прибытие в Мурманск по местному времени в 07.55, время в пути составит 2 часа 45 минут.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, забронировать билеты и ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте авиакомпании https://nordwindairlines.ru/ru или через мобильное приложение.