Из Мурманска в Териберку добираемся гуськом

Сегодня, 3 мая, будет сформирована колонна для организованной проводки в с. Териберка из Мурманска. Отправление колонны в 11 часов от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Специалисты «Мурманскавтодора» обращаются к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.

Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.