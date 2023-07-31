Из Мурманской области на переработку отправлено 2740 кг батареек

Батарейки были собраны в ходе весенней акции в образовательных учреждениях региона, а также в пунктах сбора, установленных в различных учреждениях и торговых центрах. Акция была организована региональным Минприроды.

Напомним, в июне министерство заключило соглашение с Национальной экологической компанией по приему отработанных батареек для переработки, которая находится в Ярославле. Это одно из немногих предприятий в стране, на котором батарейки утилизируются без вреда для окружающей среды с получением вторичной продукции.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сбор отработанных батареек в нашей области продолжается. Сведения о нахождении пунктов по сбору батареек размещены на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

Фото: https://gov-murman.ru