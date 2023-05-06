Из Мурманской области отправлена очередная партия дополнительной помощи для защитников Родины

Региональным правительством 4 мая в зону специальной военной операции отправлена очередная партия дополнительной помощи.

Как отметил заместитель губернатора Владимир Евменьков, оказание поддержки нашим бойцам – приоритетная задача, которую поставил перед региональным правительством губернатор Андрей Чибис.

«Помощь нашим бойцам не останавливаем ни на минуту. С самого первого дня специальной военной операции на передовой находятся кадровые военные Северного флота, военнослужащие по контракту, мобилизованные. Все они достойно, с доблестью и отвагой выполняют возложенные на них задачи», – подчеркнул глава региона в ходе отчёта перед Мурманской областной Думой.

Как пишет vk.com/opershtab_murman, груз формируется из запросов наших бойцов. В очередной партии – автомобильная техника, квадрокоптеры, строительные материалы и медицинские принадлежности, – всего около 70 тонн.

Имущество будет распределено по местам дислокации бойцов из нашего региона.

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?z=photo-192959349_457244320%2Fwall-192959349_15189