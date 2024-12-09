Из Мурманской области отправлено на экспорт более 139 тысяч тонн рыбной продукции

Государственными инспекторами Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора с января по 2 декабря 2024 года был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 139,1 тысячи тонн рыбы и морепродукции, выработанной мурманскими береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями и судами на промысле.

Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Южную Корею, ОАЭ, Марокко, Уругвай и другие страны.

Большая часть продукции – около 110 тысяч тонн направлена в страны Европейского союза. В основном это рыбная продукция — треска и пикша.

В Китай и Южную Корею направлено 25,6 тысячи тонн рыбы и морепродукции (краб, креветка и кальмар).

Как отмечает ведомство, все партии досмотрены на предмет соответствия продукции и транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, по результатам контроля оформлены ветеринарные сопроводительные документы.