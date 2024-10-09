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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 18:00

Из Мурманской области поступило 35 заявок на участие в конкурсе для авторов контента от проекта «ТопБЛОГ»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мурманскую область представят 35 конкурсантов. Они решили попробовать свои силы в конкурсе, чтобы заявить о себе на всю страну, реализовать медиапотенциал, стать частью масштабного блогерского сообщества, а также побороться за призовой фонд в 15 млн рублей от партнёров проекта.

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

«Уже во второй раз проект «ТопБЛОГ» запускает конкурс «Спецноминации 2.0» для тематических авторов, которые создают социально-значимый и полезный контент. В этом году свои силы в нём попробовали почти 15 тысяч человек. Заявки поступили из всех 89 регионов России, а также 17 иностранных государств. Блогерская активность участников, их креативный и творческий подход впечатляют: авторы поднимают важные социальные темы, поддерживают актуальную повестку. Уверен, что конкурс уже подарил блогерам яркие эмоции и помог прокачать необходимые навыки. Впереди у ребят множество интересных совместных медиапроектов, а у партнёров, представляющих тематические спецноминации, нелёгкая задача – среди тысяч конкурсных публикаций выбрать лучшие», – отметил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурс «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в июле этого года, от Мурманской области подано 35 заявок. В течение двух месяцев жители региона выбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, представленные компаниями-партнёрами, выполняли медиазадания, публиковали в своих социальных сетях контент, а также проходили образовательные модули, помогающие уверенно работать с социальными сетями.

«Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает двери для блогеров с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им уникальную возможность проявить себя и свой талант на равных условиях. Это инициатива, которая способствует инклюзивности и поддержке разнообразия в обществе, позволяя каждому найти своё место и быть услышанным», – поделилась впечатлениями об участии в проекте «ТопБЛОГ» автор канала «Хороший день – блогеры с ментальными особенностями» из Мурманской области Олеся Водинова.

Вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» заказчиками направлений конкурса «Спецноминации 2.0» стали Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, образовательная платформа Skillbox, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт Люди», киностудия «Союзмультфильм», Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

В ближайший месяц партнёрам предстоит оценить работы участников и решить, кто станет победителем всероссийского образовательного проекта «ТопБЛОГ».

Имена лучших участников будут объявлены на всероссийском медиафоруме, который пройдёт в конце осени в одном из регионов России. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности в медиа: продюсирование блогов до 1 млн рублей и подписание резидентских контрактов, образовательную поездку в Турцию с посещением площадки сооружения атомной электростанции «Аккую», участие в съёмках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, онлайн-курсы повышения квалификации, собственные рубрики на медиа-площадках, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению, встречи с руководством компаний-партнёров.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, до 30 ноября у всех жителей страны также есть возможность пройти образовательную программу «Медиалаборатория», подав заявку на сайте проекта. Любой желающий может бесплатно получить доступ к уникальному треку с теоретическими, практическими и творческими заданиями, которые помогут освоить полный комплекс знаний и умений для создания, развития и продвижения своего контента в соцсетях. Участникам доступна база знаний и мощные советы от известных блогеров.

Подробнее о проекте «ТопБЛОГ» – на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта «ВКонтакте» и «Телеграм».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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