Из Мурманской области в зону СВО отправлена очередная партия дополнительной помощи

«Груз сформирован исходя из запросов наших ребят, которые несут службу по защите Родины. На днях, в ходе прошлого визита к ним, они передали свои пожелания. По поручению губернатора Андрея Чибиса за считанные дни помощь была закуплена и собрана, машина отправлена. В составе – техника, строительные материалы, вещевое имущество, продукты питания, предметы личной гигиены – всего порядка 20 тонн. Помощь мобилизованным северянам – одна из важнейших задач регионального правительства», – рассказал заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Груз точечно направляется к местам дислокации наших бойцов.

Также в регионе продолжается акция «Север помогает». В рамках акции из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено 185 тонн дополнительной помощи.

Фото: https://vk.com/cityseveromorsk?z=photo-168993381_457251603%2Fwall-168993381_23113